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自由廣場》莫當敗家子 年息961億 卻不先還債

2025/07/19 05:30

◎ 張靜玟

近來立法院主張既然稅收超徵，該還稅於民一萬元。

且先撇開編列預算根本就不是立法院的職權，我們來看，既然政府如公司會操盤，公司賺錢後是急著分紅，還是先把債務還掉？我想所有企業主一定是先還債務，因為債務會連本帶利越滾越大，最後搞不好壓垮公司財務。國家也是如此，年年超徵表示政府績效好，那麼，過去為了建設或疫情而舉債的款項，為何不趁此機會趕緊還債？否則公債越滾越大，最後必會危及國家財政。

台灣二○二四年五月前的公債達六兆四千一百二十八億元，若以廿年期來算，利息一．五%，光是利息一年就要付九六一億，加上本金三二○六億，連本帶利要付四一六十七億，當然越往後越少錢。國家面臨如此龐大的公債壓力，才超徵幾千億，在野黨就無視六兆債務壓力，就急著要全民分紅，居然還有很多人跟著起鬨，彷彿沒拿到一萬塊勢不罷休。

執政黨必須透過有效方式，讓百姓清楚理解國家面臨的債務問題，到底要不要爽領一萬，而不管滾雪球般債台高築，以致壓死後代？也不可任由野黨胡亂攻擊，不說明超徵的錢用到哪裡去，導致一般人民誤解，則最後被下架的卻是幫國家精打細算的執政黨，而讓只會大撒幣的在野黨上位，絕非全民之福。（作者是會計）

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