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自由廣場》大學教授嗆人當兒戲? 邱宏仁何時要向魏哲家道歉

2025/07/19 05:30

◎ 胡振興

今年初，有大學教授發文，批評台積電赴美設廠是「刨根」，他認為股價可能會跌破五○○元，甚至要求董事長暨總裁魏哲家要道歉下台。結果，台積電的股價不但沒有跌破五○○元，昨天還收盤在一一五五元。

台積電七月十七日公布二○二五年第二季財報，營收達到新台幣九三三七．九億元，稅後純益三九八二．七億元，創歷史新高。第二季每股盈餘（EPS）達一五．三六元，毛利率提升至五八．六%。這些數據反映公司受惠於AI與高效運算（HPC）需求強勁，基本面穩健。

台積電也在法說會上將全年美元營收成長預期由「中二十%」上修為「約三十%」，第三季營收與毛利率亦看增，反映未來展望仍佳。公司管理層也說明，海外廠初期毛利略低，但整體獲利影響僅約三%，不構成重大利空。

從股價邏輯來看，長期走勢取決於EPS。二○二四年台積電EPS為四五．二五元，若未來五年營收年複合成長率維持在二十%，EPS可望翻倍至九十元。即使保守估計也將持續上升，股價自然隨基本面推高。

知名投資人科斯托蘭尼的「遛狗理論」指出，EPS如同前進的老人，股價是跟著走的狗。雖然短期波動難免，但只要基本面走穩，股價終究會上行。在此脈絡下，某教授預言跌回五百元，難免未符現實。

企業的全球布局，是在地緣政治與供應鏈風險中求生存，而不是「對不起台灣」；何況亞利桑那廠房提早完工投產，將實質貢獻未來產能。投資人關心的是獲利與成長，而非設廠地點。

教授作為公立大學教師，理應引導學生從數據與邏輯分析產業趨勢，而非依情緒斷言。監督企業應建立在專業基礎，若連台積電這樣獲利持續成長、技術領先的企業，都要無端遭責難，未來還有哪家公司敢在台灣深耕布局？

到底誰才應該道歉？數字已經給出答案了。（作者住新竹縣 從事科技業）

編按：台積電宣布在美投資千億美元後，台大管理學院副教授邱宏仁於今年三月四日在臉書發文，質疑台積電股價可能跌到五○○元以下，他還要求魏哲家應下台並向全民道歉。

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