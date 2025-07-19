自由廣場》漫畫：比賽開始

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自由開講》國民黨威權基因 難以轉型現代政黨
社論》熱臉貼紅屁股就輸定了
新聞線上》普發一萬元根本假議題
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林修民 半導體看天下》邪教的數位轉型會是什麼樣子？
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社群
李忠憲的思考》 從東非動物大遷徙 思考台灣人的存在危機
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2025/07/19 05:30
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