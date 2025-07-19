晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》台灣只是「城市」？ 你怎能不罷免王鴻薇!

2025/07/19 05:30

◎ 林志翰

在公辦電視罷免說明會上，在全國人民面前，王鴻薇立委用她的嘴巴「翹開」我們的「眼界」，這位國民黨立委為我們共同生活的這塊土地，設計出一個全新的定義：台灣，是一個天災頻繁的...「城市」。對了，王鴻薇是停頓了一兩秒後才說出口，我們因而確定，她是經過思緒整理後才說的，絕對沒有口誤。

原來，我們認真生活的所在，超過兩千三百萬的人口，具備一切國家構成要素的「國家」，在王鴻薇眼中只是一個「城市」，是一個從基隆到屏東，從太平洋到台灣海峽，擁有中央山脈，還管轄了澎湖、金門、馬祖、太平島、東沙島的「城市」。

當我們還在為「中華民國」和「台灣」的融合而努力，王鴻薇直接把我們全體降級了。如果台灣如她所說是一個「城市」，顯然各縣市也跟著降級為「區」了，於是才知道，原來王鴻薇是從台北區議員落跑後，選上台灣市議員。

這就引出一個邏輯悖論，王鴻薇，妳的選區到底在哪裡？您的選區明明是「台北市中山區及北松山區」，但在妳向國人建構出「台灣是一個城市」之後，台北市就降格為「台灣城」的「台北區」，而妳的選區不就變成了「里」？所以妳是里民代表嗎？

在中國央視的鏡頭前，王鴻薇可是嚴守分寸的「台灣地區」代表，而我們一票一票選出的民主總統，在她口中成了北京慣用語的「領導人」。站在台灣的公辦罷免說明會上，她唯恐冒犯對岸，不敢說台灣是一個「國家」，卻不怕得罪全體台灣人，在停了一兩秒後，她選擇荒謬的「城市」一個字。這種地理與政治的雙重迷航，完美呼應了她面對不同對象時的身份切換自如，毫無罪惡感。王鴻薇過去在央視的發言，如今回看，都像是她以里民身分向「總部」稟告的工作匯報。

在中國，王鴻薇不敢說「中華民國總統」；在台灣，王鴻薇不敢說「台灣這個國家」。之前，洪孟楷立委剛踩到台灣「地區」的地雷，但王鴻薇沒放在心上，這樣一句「台灣是一個城市」，她冷靜地否定「台灣是一個國家」，同時將「媚中舔共」的紅帽子牢牢戴緊在自己頭上。

台灣城台北區的中山「里」、北松山「里」的選民，也該要思考一下，你們需要的是能捍衛國家主權的立委，還是把我們當成一個欠管理的「城市」的「里民代表」？

（作者是國中教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書