自由廣場》台灣只是「城市」？ 你怎能不罷免王鴻薇!

◎ 林志翰

在公辦電視罷免說明會上，在全國人民面前，王鴻薇立委用她的嘴巴「翹開」我們的「眼界」，這位國民黨立委為我們共同生活的這塊土地，設計出一個全新的定義：台灣，是一個天災頻繁的...「城市」。對了，王鴻薇是停頓了一兩秒後才說出口，我們因而確定，她是經過思緒整理後才說的，絕對沒有口誤。

原來，我們認真生活的所在，超過兩千三百萬的人口，具備一切國家構成要素的「國家」，在王鴻薇眼中只是一個「城市」，是一個從基隆到屏東，從太平洋到台灣海峽，擁有中央山脈，還管轄了澎湖、金門、馬祖、太平島、東沙島的「城市」。

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當我們還在為「中華民國」和「台灣」的融合而努力，王鴻薇直接把我們全體降級了。如果台灣如她所說是一個「城市」，顯然各縣市也跟著降級為「區」了，於是才知道，原來王鴻薇是從台北區議員落跑後，選上台灣市議員。

這就引出一個邏輯悖論，王鴻薇，妳的選區到底在哪裡？您的選區明明是「台北市中山區及北松山區」，但在妳向國人建構出「台灣是一個城市」之後，台北市就降格為「台灣城」的「台北區」，而妳的選區不就變成了「里」？所以妳是里民代表嗎？

在中國央視的鏡頭前，王鴻薇可是嚴守分寸的「台灣地區」代表，而我們一票一票選出的民主總統，在她口中成了北京慣用語的「領導人」。站在台灣的公辦罷免說明會上，她唯恐冒犯對岸，不敢說台灣是一個「國家」，卻不怕得罪全體台灣人，在停了一兩秒後，她選擇荒謬的「城市」一個字。這種地理與政治的雙重迷航，完美呼應了她面對不同對象時的身份切換自如，毫無罪惡感。王鴻薇過去在央視的發言，如今回看，都像是她以里民身分向「總部」稟告的工作匯報。

在中國，王鴻薇不敢說「中華民國總統」；在台灣，王鴻薇不敢說「台灣這個國家」。之前，洪孟楷立委剛踩到台灣「地區」的地雷，但王鴻薇沒放在心上，這樣一句「台灣是一個城市」，她冷靜地否定「台灣是一個國家」，同時將「媚中舔共」的紅帽子牢牢戴緊在自己頭上。

台灣城台北區的中山「里」、北松山「里」的選民，也該要思考一下，你們需要的是能捍衛國家主權的立委，還是把我們當成一個欠管理的「城市」的「里民代表」？

（作者是國中教師）

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