自由廣場》給藍白支持者的一封信

◎ 肯特

敬我周遭從未投票過民進黨的朋友們，我知道你們討厭民進黨，但中華民國台灣是我們的，而非民進黨或任一政黨的。關起門來吵架，我們可以互相討厭，但不忘相忍為國；我們可以意見不同，但應用民主方式尋覓共識；我們可以行事作風不同，但應認同民主自由制度須被守護，憲法大樑必須遵守，財政必須權責相符。跟惡鄰的歷史關係很複雜，但目前我共識就是先把民主自由的家守護好。

如今藍白立委在自家屋裡拆大樑，擴自己的權不成就弄倒大法官，把立法行政兩權的平衡樑直接砍斷。因為自家執政縣市佔了三分之二，就強推沒有共識的財劃法、又不做功課而沒把權責說清楚；家裡賺錢了不好好做更多投資規劃卻亂砍預算、被罵了又去借錢發錢給大家。對外碰到惡霸鄰居就跟對方稱兄道弟，撤掉自己的國防預算跟潛艦，把門打開放寬條件讓鄰居可以搬進你家，吃你家的健保；然後惡鄰在你家裡面鼓噪威脅你說要他們家老大抄傢伙來把這裡滅了。你把她趕回去，這群人還幫她說話，反問你幹嘛那麼計較那麼小氣。

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這群人這麼奇怪，原以為多少還有一些有良知認同要好好守護我們的家的，沒想到六十二人全部統一口徑，拆大樑、放火燒錢、放惡鄰進家門。沒有一個人覺得不妥。

當年孫文在他參考各國加上自創的制度，留了一個伏筆：罷免。這是我們最後的手段了。非到最後關頭，這勞民傷財的手段是不會動用的。但眼看樑快倒了，財庫要被燒光了，惡鄰就要帶更多人進門鬧了，如果這還不算是最後關頭，那何時才是？

趕走這些莫名其妙的人，交給我們就好了，不勞你們動手，你們只是不理會就可以，罷免完成後我們重新來過，再選一批願意保護我們家自由民主的人來當立委。新的立委人選，不必是你不喜歡的民進黨人，只要是不拆大樑、不放火、不亂開門的正常人都行，至少我們再也不必擔心民主被送終、自由被濫用、國家被癱瘓，而可以安心過生活。

然後，討厭民進黨的你們也可以在民主自由制度下，不必擔心國家受中共地下統治的前提下，繼續安心的討厭你的民進黨，透過比較正常的國會繼續監督你所討厭的執政黨。

敬你們的監督力量。

（作者是外商）

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