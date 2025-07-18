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自由廣場》你看了無料罷免影片嗎？

2025/07/18 05:30

◎ 林榮淑

自由民主台灣每逢選舉都熱鬧非凡。走過戒嚴到解嚴，看盡島嶼大小選據。這次大罷免的形式和內涵跟以前完全不一樣，意義與價值更是不同。

從小被灌輸「百無一用是書生」。這次大罷免卻看到文學界一○四三枝筆相伨。美國國家圖書獎得主楊双子發起「二○二五主張罷免不適任立委，是我們的義務」台灣文學作家連署，聲援大罷免運動，獲得響應，短期內就有一○四三位跨世代、跨族群、跨類別的作家連署。二階大罷免，推出「筆桿接力罷免到底」創作接力，正式收到超過三百篇作品。

大罷免進入投票倒數計時熱戰階段。我的居住地沒有被罷的立委，沒得投票的公民一樣關心台灣的關鍵時刻，一樣的熱血沸騰。每天鎖定追蹤第三階推出的「筆桿接力，罷免到底」迷你紀錄片和Taiwan Action公民罷免影片。

這些用腦力在不同的領域用不同的元素／符碼／媒材創作為生的創作者，絕對不是X立委說的來要飯的，他們的觀察力都很敏銳，各有視點，不重覆他人。驚艷更是佩服，讓我學習到看事情的的百百款方法，實在是太補了，助我大成長。

感謝創作者願意拋頭露面大方送出精神補品，台灣人何其幸運，只要你願意都可以免費吃到飽。已轉知不同顏色的親朋好友開葷。鄭重推薦不管手中有／沒有選票；政黨顏色是什麼，請大家一起來看，看到賺到，看得越多賺得越多。

（作者是教師退休）

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