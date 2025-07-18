自由廣場》新住民尤應挺罷免

◎ 林進國

二○二五年統計，台灣外籍配偶將近六十一萬人，其中中籍配偶近四十萬人，越籍配偶十多萬人。我們台灣人很歡迎外籍配偶來台享有民主自由與工作機會，並與我們一起成為光榮的台灣人，但也請新住民朋友們珍惜您們在台灣擁有的生活環境，您們離鄉背井遠來台灣，不正是要追求更好的生活品質？

現在國民黨在立法院違憲亂政的種種惡行，您們或許因為語言與過往生活背景而無太多感受，但請看看中配小薇從台灣回到中國後的種種處境，即知兩岸生活的巨大差別。新住民朋友們，為了保有台灣的民主自由的生活、醫療及就業機會，請您們七月廿六日一起出來投下同意罷免票。

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在台灣不知惜福，而與中共唱和武統台灣的中配小薇，回到中國祖國後，從就業到爭取因水災的損害賠償，無一順利，甚至遭到中共官方的恐嚇與威脅，而有冤難伸、有口難言，在此誠摯呼籲，不論您是來自哪個國家的新住民，請看看人在福中卻不知福，身在寶島卻心念深淵的中配小薇，為我們示範了真實中國的實境秀，值得新住民與台灣人民作為警示。

七月廿六日我們將展開大罷免親共禍台的國民黨立委投票，回到中國的中配小薇已為我們做出的示範，讓我們在這個攸關中華民國台灣未來命運的關鍵時刻，不論你是外省人，本省人，新住民，原住民，我們多是在這個民主自由的國家，安身立命幸福的台灣人，大罷免大成功，不但可以保護我們的國家，更可守護我們的全民健保制度與我們及孩子的工作機會。

（作者是科技公司營業經理）

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