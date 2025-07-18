自由廣場》民主世界正關注台灣的大罷免

◎ 沈言

罷免制度從來不是激情的工具，而是民主政體內建的修正機制。當代民主的真正考驗，不在投票那一日，而在於制度能否提供足夠空間，讓公民對失職代表發出和平且有效的糾正。罷免不僅是對人，也是對制度信任的一次實踐。唯有人民持續行使權利，制度才不會空轉。

這場橫跨台灣廿四席的罷免浪潮，並不孤單。國際聲援隨罷免行動而至。路透指出，這場由民間推動的投票「可能重塑國會」，並凸顯民眾對中國影響的深切疑慮。德國之聲稱其為「制度自潔機制的測試場」，ABC News強調這是「打破政治僵局」的制度行動。金融時報與《外交家》指出罷免牽動對中戰略與民主韌性。舊金山、倫敦、東京各地的台僑記者會更直言：這不只是去留之爭，而是對抗滲透、守住制度的全球責任。

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值得注意的是，這些聲援並非基於對個別政黨的好惡，而是基於對民主制度運作的理解與尊重。在他們眼中，這是一場來自選民的制度行動，是選舉制度得以自我調整的證明。當世界民主社群清楚辨識出這場罷免的制度性意涵，反倒是台灣內部仍有某些政黨選擇視而不見。

國民黨一如往常忽視國際訊號，將罷免扣帽子為民進黨操作，甚至反責民間團體「綁架民意」。這不令人意外。從過去對香港問題的閃躲，到今日對民主盟邦的冷淡，國民黨已習慣性站在國際潮流的反面。他們拒絕聆聽，也拒絕學習。當世界正在重新定義民主的邊界，這個政黨仍停留在舊時代的權謀思維。

此刻，正是我們重申民主信念的時刻。罷免不是對立的產物，而是制度給予人民的責任。若連這樣的制度參與都被斥為操弄，那真正被污名的，不只是行動者，更是制度本身。當國際社會清楚地看見了台灣的清醒與堅持，我們更應該問自己：是否有足夠的勇氣，持續做制度的守門人？

（作者是業餘樂手）

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