自由廣場》726我們風雨無阻 「大罷免」與「反共」的大戰略

◎ 風雨無阻

大罷免運動正如火如荼，攻防白熱化，如何讓罷免力量極大化、讓影響深遠化，以下是個人淺見：

一、罷免不只是反對，更是對價值的重新肯認

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•轉化語言與情緒：讓罷免不只是「反某人」，而是「為台灣」。用更高視野向社會大眾訴求「這並非私怨，而是為了制度、尊嚴與下一代」

•塑造願景：應有破壞性的建設，提出「我們想建立什麼樣的國會」的正面敘事。例如：開放、公平、不跪中、不傀儡。

二、喚起沉默多數的「民主保衛感」

•強化民主危機感：類比歷史經驗，如香港議會被摧毀後的死寂，讓人深思，台灣若不作為將會失去什麼。

•創造集體記憶：結合公民運動的美學與紀錄——不只有遊行，更有音樂、影像、街頭藝術，讓「罷免」成為公民參與的儀式。

三、戰術面須細膩，情感面要寬廣

•精準鎖定選區內關鍵選民：分析罷免門檻、投票率與對象政見，用戶外活動、社群網絡、地方組織進行定向動員。

•不須過度激化對立：讓罷免成為改進政治文化的手段，而非「延續仇恨」的工具。訴諸理性與情理，吸引更多中間選民加入。

四、結合AI與社群力量，創造滲透式擴散

•資訊圖像化、短影音轉傳：把複雜議題做成淺顯明瞭的視覺語言，讓年輕族群更容易參與與分享。

•善用在地語言與文化符碼：例如客家話、台語、原民語的口號與訊息，創造情感歸屬感。

五、持續累積公民的能量而非一次性釋放

•「大罷免」不該只是一次活動，而須是一種制度教育的開端。讓更多人了解憲政設計的意涵、立法機關的制衡角色，才是真正的「民主重建」。

六、「反共」作為核心動機：真誠但須轉譯

在台灣的歷史脈絡中，「反共」不只是政治口號，而是許多台灣人對自身自由生活方式的根本守護。從太陽花以來，年輕世代對中國極權的警覺、反對中共滲透，已成為一種「世代認同」。

大罷免的出發點若是反對中共代理人盤據國會、破壞台灣制度與安全，那它的動力是真實的、有道理的。

但要小心：

•「反共」易被對方操作成「意識形態對立」，不利爭取溫和選民。

•若干民眾對「反共」有麻木感，覺得是老派語言，甚至懷疑其真誠性。

•說服力若不足，易遭對方施以「扣帽子式鬥爭」，反而失焦。故須轉調為「民主自保」的主旋律。

除了反共，還可以說「我們不只是反共，更是在守護民主、制度、生活方式，反對中國模式的政治代理人在這塊土地上蹧蹋我們的未來。」如此有三個好處：

（一）轉化語言，不被對手反制為冷戰思維。

（二）強調制度與生活價值，而非單一敵人。

（三）更容易讓中間選民認同—你不一定要討厭中國，但你一定要捍衛我們的制度。

真正成熟的民主運動，應將「反共」深化為對以下事物的警覺：

•偽裝中立，背後卻與中共勾連的政客

•破壞立法程序、醜化民主文化的「民主破壞者」

•對外順從中國、對內施壓人民的雙面人

這是「反共」在當代台灣語境中的深層應用：除了口號，更要辨識與防衛、揭露與抵制。

若從賦格的精神說——大罷免主題或許始於抗議，但它的對位聲部則應是理想，它的終止和弦，應該不是勝利，而是台灣整體公民意識的昇華。

讓「反共」成為深處的低頻鼓聲，而讓「守民主、救制度、護生活」成為群眾合唱的主旋律。如此，這場罷免不只是反擊，更是島嶼的集體覺醒。

（作者是資深媒體人）

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