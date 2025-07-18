社論》大罷免 考驗人民的記憶

參與「護國大遶境」徒步護台灣行動的人員高舉標語，呼籲民眾投下同意罷免票。（記者賴筱桐攝）

七月廿六日藍委大罷免投票將至，在野再度合流，以選戰的高規格，動員支持者反罷，力求席次保衛戰。另，藍白繼續在國會聯手擴權，史無前例將立院會期延長至七月底還不夠，又擬延至八月底，要接九月開始的新會期。「無縫接軌」，除牽制期間罷免投票，也被質疑撐開司法保護傘，避免有「案底」立委遭到調查甚至羈押，影響亂政國會戰力。同時，在野把持立院強行通過爭議法案，包括逕行決定特別預算金額與發放現金之條例，明顯混淆責任政治，並嚴重侵犯行政權。藍白毀憲亂政，過去如此，現在依舊，倘若逃過罷免審判，未來只會更加肆無忌憚。

為了扭轉不利情勢，在野亂政手法亦有翻新。因應大罷免之勢升高，藍白在過去大半年，瞄準通過討好特定族群或階層的法案。例如：立法院一月通過警察人員人事條例修正案，明定警察、消防等人員的每月退休所得，替代率上限提高為八十％。使年金改革走回頭路，加重中央財政負擔。另，在野六月又於立法院通過軍人待遇條例修正案，志願役提高加薪最高達三萬元，自明年元旦起實施。賴政府才於四月實施軍人加薪案，藍白作法顯然破壞行政部門在分配國防預算的衡平與結構。表面拉高軍人待遇，實則排擠軍事投資與採購，這既違背立法部門不得為增加行政部門支出之提議，更影響國防整體建設。藍白先前因大幅凍刪國防預算，遭到國內外撻伐。現在乾脆換個戲法，變相增加人事支出。但此長即彼消，同樣造成弱化國防的情形。

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國民黨立委上週主導通過普發現金一萬元的特別條例案，更是迫使政府舉債的惡劣手法，形同慷全民之慨。這有如政治煙花秀的大撒幣，禁不起理論與實務檢驗，對民眾挹注有限，藍白卻自認「勝利」。行政院長卓榮泰昨預估需舉債約一千多億元。說明增加財政支應，並且債留子孫，全民皆輸家。同時，藍白於特別條例刪除撥補台電一千億元的預算，勢必衝擊能源建設及電力供應的因應韌性。由此觀之，國民黨為救大罷免，已至無所不用其極地步。利用審查行政院提出特別預算條例，另提案變相逕行增加預算支出。且認定在朝野攻防，執政黨基於政治考量，將陷是否背向而行的兩難選擇。然而，錯就是錯。在野手伸向行政權，再度凌駕行政部門，完全違反責任政治與權力分立的憲政準繩。此外，破壞財政結構，顛覆憲政秩序，更是弱台且亂台。執政者應全面訴求說不。

藍白敢於食髓知味，毀憲亂政之行不止，就是欺負人民健忘，淡化過去惡行記憶。更以為變個戲法，在大罷免上，就能夠豬羊變色。立法院上週要通過特別條例，有藍委在議場手捧著十張千元大鈔囂張發言，引起抨擊。這擺明就是要「收買」的秀下限嘴臉，議會政治走向低俗惡質。藍白透過新的議題，試圖掩蓋舊的問題，就是盤算人民對其過去一年多亂政行徑，還留存多少印象。事實上，多數民眾記得很清楚，去年新國會成立不久，藍白即聯手通過國會擴權等法案，包括要求總統來立院接受詢答，要「以上對下」之姿，凌駕為憲政機關太上皇。當法案遭憲法法庭判定多數違憲後，藍白又劍指司法院，強行修改憲法訴訟法，一邊提高判決門檻，另則否決遞補大法官提名人選，導致護守憲政最後一道防線的憲法法庭，大半年難以運作，影響人民權益至鉅。

藍白自忖掌握多數代議士，自我膨脹能夠代替全民意，對所有憲政機構發號施令，為民主陷於危機主要根源。直至大罷免烽火遍地，在野政客猶未能察覺，青鳥等公民憤怒力量，乃屬自發自主的串聯。還將這些聲音輕蔑以對，用「智障」、「陰溝老鼠」等不堪字眼挑釁攻訐。這種意圖激化政治衝突的伎倆，只是拉低反罷的正當性，促更多不滿公民站出來。另方面，藍白這段期間鎖定中央的財權，從財劃法到各種討好式修法，本質上仍屬毀憲亂政，自居執政者越俎代庖，真正目的則是稀釋賴政府推動重大政策之執行能量。此乃朝三暮四的掩護欺騙手段，國人不必受表面變化所惑，而忽略了亂政本質的不變。尤其，一旦國家競爭力受阻，任何討好式修法之利，勢必將被抵銷而難存。綠營抨擊藍白「買票」欲救罷免，但所謂買，還得自己支出，在野更像詐騙金光黨，專做無本生意。只是這裡的「賣」，對象已是整個國家的民主與發展命運。

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