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自由廣場》災後復原分工／災民清屋內 國軍清屋外

2025/07/17 05:30

◎ 陳宏煇

丹娜絲颱風重創南台灣，賴清德總統南下視察災後復原進度，災民請求派國軍協助清運家中毀壞物件，疼惜國軍的賴總統回應「社區也要自行發揮力量，不然都要靠國軍，國軍沒空怎麼辦？」。

記得二○○一年，納莉颱風重創北台灣，汐止、南港嚴重積水，筆者當時是國軍連輔導長，與連長奉派帶連上弟兄至汐止救災，當時積水高達一層樓，許多家具、電器泡爛損壞，亟需國軍弟兄協助清運到屋外，以方便垃圾車或軍卡載往臨時垃圾場。

第一天，筆者和弟兄屋內協助清運，沒想到當晚開會，上級下令，隔天起不再進屋內協助清理，只清運門口的家具垃圾，原因是，弟兄反映災民指揮他們清理，自己卻不動手，讓弟兄覺得自己像是免費清潔工，感覺很不好，另有災民一時找不到私藏的金戒指，竟指進屋清理的弟兄偷拿，後來雖自行找到，但弟兄心理很受傷。

賴總統的說法，筆者十分贊同，國軍在戰備演訓之餘可以協助救災，但國軍動手時，災民也應協力清理家園，而非站在一旁指揮，把國軍當成免費幫傭使喚，何況，若進屋清理，萬一屋內物品遺失，責任如何歸屬？災民應將泡損物品自行搬至門口，再由國軍協助清運，如此既免失竊糾紛，也有助加速復原。

（作者是軍退 在大學任生輔人員）

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