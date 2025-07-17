自由廣場》 邊緣人 福壽螺 智障／國民黨要羞辱罷團到幾時?

◎ 挺罷公民

我是建築師，通過國家考試、依法納稅、參與公共工程，盡己之力參與國家建設，而我也是關心公共事務的公民，當藍白在國會擴權自肥、破壞憲政秩序，接連凍刪國防預算、削弱國家安全，我認為，這已非單純政見之爭，而是代議制度的背叛，所以我決定投入罷免志工行列，落實《憲法》賦予人民的罷免權，為民主機制的自我修復盡一份心力。

沒想到，國民黨立委陳菁徽在七月十二日的反罷免活動，竟公開嘲諷參與罷免行動的人「很智障」，這並非失言，而是蔑視民主的舌尖暴力，凸顯階級傲慢與權力的扭曲。從基隆林沛祥說罷免團體是「邊緣人」、南投馬文君說是「福壽螺」，到陳菁徽直接罵「智障」，我們看到一個政黨文化的症狀 : 不把人民視為對話對象，只看成是被統治、可輕蔑的群體。

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我們這些被他們指為「邊緣人、福壽螺、智障」的群體，其實是辛苦工作、繳稅供養他們近二十萬月薪的人民。代議士的權力來自人民暫時的授權，他們連基本民主修養都沒有，奢談什麼改革與承擔？國民黨提不出願景、拒絕反省、無視於擴權失德，只能訴諸感情綁架，如今喊出「再愛我一次」，正好證明他們已無力自救。但人民要的是問責與改革，而非一再容忍傲慢與無能。

面對「邊緣人、福壽螺、智障」的羞辱，我反而更堅定地相信，罷免不是敵意，而是體檢民主制度的溫度計。人民啟動罷免，是對失職代議士的監督與警告，這是在修補制度，調養國會體質。我們是公民，並非智障；你們不是神聖，而是人民暫時僱用的員工。國民黨若繼續拒絕反省，人民將用選票與罷免權讓你們「回家看電視」。

（作者是建築師）

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