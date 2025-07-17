自由廣場》歷史會不會重演?／後朱一貴時代的族群分化

◎ 沈霈

清領時期，台灣民間因族群利益問題常有械鬥。清廷因而察覺有利於統治，刻意加深雙方齟齬。

「朱一貴事件」發生時，閩南人、客家人原本合作抗官，之後卻因客籍領袖杜君英不服朱一貴稱王而內訌，最終失敗。經此一事，清廷發現「分化」台灣人是最有效且最廉價的招數；他們讓參與反抗朱一貴的客家人，都成為清廷的「義民」。此後逢有反清運動時，清廷就把它定位為「閩南人掠奪資源」，客家人就自動選擇挺清朝。

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除了閩客相爭，同為閩籍的漳州人、泉州人之矛盾也被清廷刻意放大。清代三大民變領袖：朱一貴、林爽文、戴潮春都是漳州人。清廷就在漳州人勢力較大的中部，向早來的泉州人宣傳，指民變是「漳州人掠奪資源」。規模最大的「林爽文事件」除了台灣府城之外，全台幾乎都已攻下；而這次，客家人、泉州人都成了清廷的「義民」，林爽文功敗垂成。而助清軍抵抗的諸羅縣也在乾隆下旨「嘉獎其忠義」後，改名嘉義縣。

《彰化縣志》云：「……故欲散賊黨以殺其勢者，惟招募義民，最為上策……」。不團結的台灣人，導致將近兩百年的反清革命徒勞無功。只消運用分化，就有至少近半的群眾在選邊站後靠向清廷；如此一來，再不濟事的統治，都不會被推翻，因為人民永遠無法齊心合力。

最擅長者這種手段其實是中共。常聞「中共統戰技倆」，許多人誤解專指誘騙兩岸統一的方法，實則不然，統戰是「統一戰線」的簡稱，意指利用敵方矛盾，爭取多數，拉過來和己方站在同一線上。這是中共創建初期存活的救命稻草，熟悉操作後，嘗盡甜頭。國民黨被迫「聯俄容共」時，中共就趁機分化國民黨內部，造成黨內派系對立，並在拉攏國民黨內的左派後，間接導致寧漢分裂；剿共只差一哩路就可完成時，中共又喊出「抗日民族統一戰線」，鎖定反對政府「先安內後攘外」的國人予以拉攏，導致發生西安事變，中共重獲生機，於八年抗戰時壯大。

中共如今再度運用和平統戰策略，拉攏親中分子，分化台灣社會，國人必須識破，不可不防。

（作者是中學教師）

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