自由廣場》阿伯觀點／會算袂除 糶米換番薯!

◎ 葉昱呈

在早餐店填肚子，隨口問鄰桌阿伯「阿伯，你咁知影立法院通過每個人要發一萬元？」我指著報紙新聞的標題。

阿伯開口就譙「Ｘ！國民黨刪台電千億元補貼，說要發每人一萬元，擱講，電費若起價（漲價），用一萬元來繳就好。這種講法連我這個快八十歲的老灰阿都聽不下去」。

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阿伯說「電費若起價，製造業與原料的成本絕對變高，到時陣，親像豆漿、牛奶、蛋餅、便當，攏嘛起價。每天若多開銷三十元，一冬（年）就是一萬零九百五十元，每天若多開四十元，一冬（年）就是一萬四千六百元。領這個一萬元，根本就是『阿婆仔炊粿倒塌』（倒貼賠本）」。

我說「照按尼講，領這一萬元，應該是算袂和（不划算）」。

「台灣話有在說『會算袂除，糶米換番薯』（拿較貴的米去換較便宜的番薯，失算的意思），國民黨為了要閃避罷免，拿大家繳的稅金來發一萬元，是當作咱攏是戇人，卡好騙嗎？」阿伯越說越激動。

我嘆氣說「立委通過發一萬元的特別條例，未依《預算法》第九十一條規定，先問過行政院意見，根本是違法，而且也沒交代發一萬元的錢要從哪裡來，實在無可奈何呀」。

阿伯說「阮的囝仔住台北，我會跟伊講，七月廿六日一定投票，這群烏白亂做的立委一定要罷掉啦！」。

（作者是公務員）

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