自由廣場》726台灣人也辦得到／瑞士否決大撒幣的理性公投

◎ 黃清龍

藍白立委以稅收超徵為由，聯手在「國安韌性特別條例」中通過增列普發現金一萬元，並要求行政院十月底前執行完畢。此舉既不合憲也不合理，卻選在七二六大罷免前三讀通過，其操作政治買票、情勒選民的意圖，可謂司馬昭之心路人皆知。

憲法第七○條、大法官會議釋字第二六四號及預算法第63條皆明定，立法院不得為增加預算支出之決議。國民黨辯稱普發現金條例屬於法律案，不受憲法及預算法之規範。但該條例涉及實質預算編列，卻由立法院而非行政院提出，且須在期限內完成，不但僭奪行政院的預算提案權、干預其執行權，更明顯踰越立法院預算審查職分，嚴重違反權力分立原則。

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稅收超徵主要原因是經濟成長比預期好，使得營業稅、關稅、貨物稅、證交稅、土地增值稅、契稅等增加；但稅收超徵不必然表示每個人都多繳稅。

至於超徵的稅金，政府通常用來償還國債，減少利息支出，撥補基金，如勞保基金、健保基金等，或編列特別預算用於公共建設、紓困、退稅等，以儲備未來財政風險，而非普發現金消耗掉。因為普發現金對經濟刺激效果有限，且會浪費在不須被補助的族群身上（譬如高所得者）。

藍白明知立此案既不合憲、不合法，更不合理，卻還要硬推，說到底就是想操弄民意，「情勒」選民，藉此削弱支持罷免的力道。

據了解，鑑於大罷免首波投票將於七月廿六日舉行，為了不給國民黨藉機宣傳，增添「反罷」柴火，行政院目前傾向以不編列預算方式解套。但這終究只是暫時懸置，並未根本解決問題。

現在最重要的是選民能否擺脫藍白的情緒勒索，不因一時短暫的利益誘惑而影響罷免投票行為。這方面，瑞士提供了可資借鏡的例子。

瑞士是全球直接民主最發達的國家之一，二○一六年由瑞士左派倡議者發起公投，提案內容為：成年瑞士公民（及合法居留滿五年的外國人）每月無條件領取二五○○瑞士法郎（約新台幣八萬元）；兒童則為每月六二五瑞士法郎。

公投結果顯示反對票高達七十八%，支持票僅約二十二%，壓倒性否決該提案。瑞士選民在公投過程展現高度理性，寧可否決增加集體財政負擔的福利提案，也不輕易支持擴大福利的倡議。此案例顯示，即使提案以增加個人現金收入為賣點，選民仍可能因長期財政壓力、制度合理性或經濟效率疑慮而做出反對的決定。瑞士的做法提供台灣人民寶貴的參考教材。

自去年以來，藍白立委毀憲亂政不斷，包括推動國會特偵組與聽證調查權立法，侵犯監察與司法領域，嚴重破壞五權分立原則；強修《選罷法》《憲訴法》《財畫法》，擾亂司法結構，癱瘓憲法法庭功能。亂刪中央政府預算，削弱國防、外交功能。現在又通過不合憲、不合法又不合理的普發萬元現金案，只能靠選民在七二六透過選票來制裁了。

瑞士人能，相信台灣人也能。

（作者是信民協會理事長）

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