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新聞線上》普發一萬元根本假議題

2025/07/17 05:30

國民黨想發現金可以，有本事就選上總統，掌握行政權再說！（資料照）國民黨想發現金可以，有本事就選上總統，掌握行政權再說！（資料照）

記者陳杉榮

為了反制大罷免，國民黨立委七月十一日在立法院，表決通過規模五四五○億元的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，意圖從國庫掏錢，以普發一萬元之名討好選民。由於這件法律案明確違反憲法及大法官解釋，純屬騙票鬥爭伎倆，行政院決定不編列預算。

下週六就要進行廿四位國民黨立委罷免案的投票，從去年二月一日上任起，在傅崐萁指揮下一起毀憲亂政的國民黨立委，被罷免是罪有應得。國民黨立委如果不滿被罷免或認為受委屈，為什麼不儘早換掉傅崐萁這位被台灣社會定位為親共的總召？為什麼不敢展現國會議員的格調向黨主席朱立倫說不？一再地在立法院破壞憲政秩序，傷害台灣的民主，被提案罷免，剛好而已。

國民黨聲稱政府上年度超徵稅收五二八三億元，必須「還稅於民」，普發一萬元不過二千三百五十億元。過去蔡英文政府也曾發放振興券，發放六千元現金，有前例可循。國民黨還說，立法院制定的法律，行政院必須遵守，不能只有民進黨能，別人都不能，「綠能你不能」。

這些謬論，大一法律系學生就可以駁倒。第一、行政院提出的特別條例規模四千一百億元，憲法第七○條規定，「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」。國民黨如果要辯稱這是法律案不是預算案，那麼大法官釋字第二六四號和第三九一號解釋：「立法院不得在預算案之外以委員提案方式為增加支出之提議」。這樣夠明確了吧！國民黨自己不讀書，別以為其他人也是文盲！

其次，台灣近年有過四次發放消費券和現金的前例。二○○八年馬英九執政時期，曾舉債發放每人三千六百元的消費券。二○二○年新冠肺炎全球大流行，蘇貞昌內閣推出「振興三倍券」，二○二一年再推出「振興五倍券」。二○二三年，稅收超過預算數四千五百億元，蔡英文總統指示蘇內閣普發現金六千元。這四次發放振興券或現金，都是行政權決定，立法院同意，貫徹權力分立和政治責任的憲政精神。國民黨想發現金可以，有本事就選上總統，掌握行政權再說！

面對國民黨通過普發現金一萬元這種違憲的法律，行政院只有一條路，就是不編預算，絕對不容許立法院自己創造普發現金這種法律，要求行政院當小弟發錢。憲政秩序得來不易，不要被傅崐萁者流輕易地破壞！

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