社論》熱臉貼紅屁股就輸定了

二○二四，賴桑就職演說：即使全盤接受中國的主張，放棄主權，中國併吞台灣的企圖並不會消失；中華民國與中華人民共和國互不隸屬。（資料照）

二○一六大選，再次政黨輪替，蔡英文總統就職演說：將以「一九九二年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商。」「會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務。」中國對台智囊即時反應：「符合與大陸相向而行的一步，為兩岸當前的破冰創造了一個條件」，「讓兩岸關係穩下來了」，「比民進黨原有的立場有進步」。然而，言猶在耳，國台辦態度急轉直下：這是「一份沒有完成的答卷」。李大維的回憶錄「和光同塵」透露：好幾年之後，一位美國情報界退休友人訪台時告訴他，蔡英文發表演說後的第一時間，中方智庫的反應尚屬正面，但我方數位前政治人物基於私利，竟電告北京當局不應該接受！

這個秘辛，一是說明了國共一家親不是表面功夫，而是有深層的互信、共利關係，二是凸顯了在兩岸關係方面，國民黨權貴只顧個人的利益，目無台灣的利益。此所以，這班人不樂見且阻撓北京與民進黨產生良性互動。道理不難理解：假使北京跟民進黨可以談得來，找到一個雙方都可以接受的通關密語，從而讓台海維持和平穩定，那麼這班人的獨家代理權就沒了，不能充當兩岸買辦角色，遑論到中國騙吃騙喝。值得注意的是，這裡面也有民進黨的陷阱。近年，不乏「前綠」名人掉下去，爬不出來。

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往後，基於這種「爭寵」心態，國共關係的主動權也逐漸傾向北京。所謂的「九二共識」，國民黨原來還會在台灣假惺惺：「一個中國，各自表述」。在台灣自言自語，在中國、在國際沒有這種獨白空間，並不妨礙國民黨在台灣騙票。如今，該黨越來越不「各自表述」，因為，北京已經把「九二共識」進一步限縮至「體現一個中國原則的九二共識」。什麼叫一個中國原則？北京的定義就是：中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，中華民國政府已經不存在了。「九二共識」，國民黨就是這樣倒退嚕，最後只剩下「同屬一中」的「共」識。反共變成迎共、投共，毋忘在莒，也從此不莒。國民黨秀下限，也為柯文哲、民眾黨劃下起跑線。黃國昌，道行更深，二話不說便自甘為「傅隨組織」的「小藍」，一同扮演台灣的「小紅」。凡此，堪稱民進黨的前車之鑒。

民主台灣，政黨輪替常態化。基本結構，不是民進黨，便是國民黨。既然國民黨棄守「各自表述」，自甘淪為「有用的白癡」，北京更沒有必要對民進黨讓步。何必讓步？只要國民黨班師回朝，北京立刻就心想事成了。就這一點來說，似乎也不必國民黨那班人，向北京挑撥離間小英。猶記，二○○○，首次政黨輪替，阿扁就職演說：兩岸共同來處理未來「一個中國」的問題；只要中共無意對台動武，不會宣佈獨立，不會更改國號，不會推動兩國論入憲，不會推動改變現狀的統獨公投，也沒有廢除國統綱領與國統會的問題。但，北京冷冷地聽其言、觀其行。二○○四，連任後的就職演說：未來中華民國與中華人民共和國或者台灣與中國之間，將發展任何形式的關係，只要兩千三百萬台灣人民同意，我們都不排除。而北京已味同嚼蠟，一心指望馬英九的急統暴衝了。於是，二○二四，賴桑就職演說：即使全盤接受中國的主張，放棄主權，中國併吞台灣的企圖並不會消失；中華民國與中華人民共和國互不隸屬。如此這般對北京不卑不亢、強化國家靭性，這才是「守國者」的風範。

北京對台灣，戰術隨時調整，戰略萬變不離其宗：一定要解放台灣，和統不依就武統。差別在於：古已有之，於今為烈。「一中三段論」，「反分裂國家法」，「基於一中原則的九二共識」，「只要改變台獨立場，兩岸交往、對話的大門是敞開的」，勾上這些釣餌的魚竿甩出去，北京就悠哉悠哉坐著等魚上鈎。台灣這邊的池子小，魚兒魚兒水中游，看著釣餌流口水，仰望水面上的釣者，徘徊於一種浪漫幻想：又能吃到釣餌，又不被釣鈎拉住。最後，當然難逃被一網打盡的噩運。最悲慘的是巴望著，被釣起來之後養在魚缸，繼續享受全民健保、民主自由。浮標在動，釣者在笑。釣者在想的，跟魚兒不一樣，藍白兩道可要醒悟，當你們等著「愛國者治台」時，背後有更多人比你們更賣力表忠、立功。黃國昌、傅崐萁，囂張沒有落魄久，他們會敗給誰？可以想像，那些人為了彎道超車，一定比黃國昌還要黃國昌，比傅崐萁還要傅崐萁！

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