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自由廣場》﹙鏗鏘集﹚政客變臉轉向 權力惡形惡狀

2025/07/16 05:30

◎ 李敏勇

大罷免的熱潮之際，一些立委在議場內外，趾高氣揚的惡形惡狀，曝露無遺。上屆立委，小英總統時代，民進黨席次遠勝其他政黨聯合，但並未挾優勢為所欲為，顯示執政氣度。本屆立委，民進黨與國民黨席次相當，卻因民眾黨八席不分區挹注，在野亂起來。執政黨倍受掣肘，公民團體挺身救駕。

民眾黨本可藉關鍵力量，發展良性影響，以助台灣國家正常化、進步性，建立可受國民託付的政黨形象。可惜，陷於救助創黨主席柯文哲的貪臧枉法官司，變得是非不清，成為附驥國民黨的反民主力量，自毀黨格，成眾矢之的。

柯文哲標榜白色力量卻污染，驚險連任台北市長後，狂妄異常，僭越蔣渭水之名，升「民眾黨」令旗，卻因涉及諸多不法，被以貪污犯拘押待審，實已身敗名裂，全黨卻以政治力介入聲援。

「人中呂布」黃國昌，時代力量時批鬭國民黨不遺餘力，加入柯陣營，取不分區立委，再接收柯文哲主席大位，成為國民黨的「傅隨組織」，不分青紅皂白挺柯，為國民黨的毀憲亂政添柴火。

柯黃暴起時，多少關心台灣民主發展的民間人士糾團糾桌贊助，期待他們為台灣貢獻力量。兩人形同背信，情何以堪？柯文哲在市長辦公室踩飛輪，斜眼瞅人奉上的錢袋，實在不堪入目。再看他上銬出入看守所，囂俳沒落魄的久，真的！

國民黨本屆一些新進立委奉傅崐萁為頭子，不只毀了自己，也毀了國民黨，他們反映文化貧瘠，人格低落，轉向變節反形，卻自以為是！大罷免告訴這些不適格立委：人民收回政治權力是因爲你們毀憲亂政，不配名位！人民對民眾黨的怨氣，國民黨須概括受！只待打掉重練！將被罷免的立委公然數鈔票賄賂選民的醜態，只能感慨：無恥！無恥！無恥！

（作者是詩人）

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