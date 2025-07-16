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自由廣場》﹙林保華專欄﹚大屠殺 常發生在和平之後

2025/07/16 05:30

台灣的大罷免運動進入最後衝刺的第三階段，台灣的命運即將經由這次投票決定。

去年十二月立法院強行通過毀憲亂政的三法以後，我們該怎麼辦？當時賴清德總統就說：世界民主國家的憲法訴訟制度，都是為了捍衛人民權利的最後救濟，守護國家法治最後一道防線而生。誰知竟連憲法法庭都遭藍白封殺其功能，所以賴總統也說，民主的紛爭，要用更大的民主來解決。未來希望一起匯聚更大的力量，守護民主台灣。

何謂更大的民主？選舉當然是最大的民主，但選舉有時間限制，顯然緩不濟急，因而可行的就是罷免與公投。相對來說，罷免比較明確，哪些不適任就罷免，能否成功，看我們的能力與民眾的認知。所以公民團體提出「罷免傅崐萁們」作為號召。因為傅崐萁是首惡，是國民黨黨團總召，藍白議員以他馬首是瞻；而且他親自接受中國全國政協主席王滬寧的指示，親中立委跟隨他就等於跟隨中共，才有中共同路人資格。

這次大罷免若能成功，台灣不但創造民主奇蹟，也創造捍衛民主的奇蹟。台灣的政黨輪替與他國不同，其他民主國家可以輪替幾百年，但台灣一失手就會遭中共吞併而亡國，所以經驗特別寶貴。中共很清楚這點，因此極力要藍白採取快速行動，製造所謂「第二個北平模式」、「第二個西安事變」，妄圖用非民主的手法實現吞併計劃，故大舉滲透台灣，培植台版「傅冬菊」、「張學良」，台灣必須非常警覺，不論在哪個環節遭遇異常事件，就須堅決反擊。

中共同路人馬英九還製造「和平、民主、統一」的排列順序，把和平放在首位以欺騙渴望和平的台灣人，實際卻是藉和平阻止民主發展，將民主的深化誤導會挑釁中共而引發戰爭。又藉和平掩蓋統一的惡果。最近柬埔寨有三個屠殺遺址列入世界遺產名錄，其總理韓馬內說，期盼藉此提醒世人珍視和平。錯了，赤柬滅絕的幾百萬人口，是在一九七五年統一之後的和平環境下，全國貫徹極左政策所造成的。中國死了幾千萬人，也是在和平環境下發動的大躍進與文革。更現實的是香港的和平統一騙局。這些血淚還不能喚醒我們嗎？和平無法保證民主，民主則可爭取和平，美國為首的民主陣營正以強大武力威懾中共來保障印太和平，台灣與他們並肩戰鬥。

全國必須大團結才能完成最後的大罷免，接著還有補選、國會改組與改革，以避免再度發生毀憲亂政事件。事情很多，將來台灣用什麼國名，也得民主方式解決。但要緊是國家的民主內涵，國名相對次要，中華人民共和國的國名漂亮，但人民有權利嗎？有共和的體制嗎？不要為了國名的爭議而毀了罷免大業與民主進程，尤其在最後這幾天，更要防止突如其來的橫生枝節，中共及其同路人最善於搞這套陰謀詭計。

（作者為資深時事評論員）

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