自由廣場》風吹過後 深化認識太陽能的契機

◎ 劉志文

丹娜絲颱風的路徑特殊，從台灣海峽夜間直撲嘉義，造成多處電塔、電桿倒塌，部分太陽能設施損壞。風災後，再度冒出熟悉的聲音「太陽能板破了會漏出毒液、污染環境」等，徒添民眾疑慮。

作為長期投入太陽光電研發的單位，可以理解這些擔憂。它並非第一次出現，卻也反映出社會仍存在著理解落差。太陽能板到底是什麼，在風吹日曬下的真實表現如何，該如何正確管理？

請繼續往下閱讀...

台灣現在最常見的是「矽晶太陽能模組」，其組成大致有強化玻璃、鋁框、封裝膠膜、矽晶片與背板，全是穩定的固體材料，不含液態電解質。它和大家熟悉的乾電池、鉛酸電池不一樣，破裂時不會有「液體漏出來」。且模組在出廠前會經過封裝、層壓，且須通過國際IEC標準的耐候性、抗UV與鹽霧測試，以確保它在戶外可使用至少廿年。台灣的這套技術與標準，與世界主要市場是一致的。

「破掉的模組泡到水，會不會污染水源？」，國內主要業者近年做了很多實驗。譬如，模組破裂後，泡在pH值六到八的雨水或自來水一週，再檢測水裡的鉛、銅、鋅等金屬含量，結果是幾乎都未檢出，或遠低於環保署飲用水標準。

但模組受損後即使無毒，仍有物理風險，例如破片割傷、交通干擾，所以我們要求儘速清除。民眾的疑慮值得重視，而技術界的責任則是是用完整的測試與數據，給出可依據的答案。

「太陽能板壞掉之後去哪裡？」，台灣已建立回收制度，環境部已新增太陽能光電板之廢棄物代碼D-二五二八，也已建立廢太陽能板回收清除處理體系、查驗稽核作業，落實妥善處理廢太陽光電板回收機制。工研院也與業界合作開發各種拆解與材料分離技術，讓模組可被乾式拆解、熱剝離，甚至將回收矽晶片、玻璃與金屬投入材料循環，逐步走向循環經濟。

太陽能在災後可能扮演的正面角色，值得關注。工研院近年持續推動區域型微電網、分散式綠能儲能系統，希望讓太陽能不只是平日發電用，逢災害時，更能成為支撐基本供電的後盾。這次風災，我們部署了具備獨立供電能力的「E-Cube移動式光儲系統」支援災區，提供臨時照明與設備充電。它整合了太陽能模組、電池與智慧控制，是太陽能應用從發電走向應變、韌性的具體實例。

至二○二四年底，全球太陽能累積裝置容量已超過二二○○GW，台灣約為十五GW，占比雖小，但在極端氣候事件增加、能源轉型成為全球共識的今天，太陽能已是再生能源主力系統的一部分。面對這樣的發展，我們自應持續監督、審慎管理，但也希望這些討論建立在科學數據與實務經驗之上，而非停留在推論或情緒放大的謠言中。

太陽能不是完美的能源，但它是透明的，可被理解的，也是台灣未來能源選擇中，不可或缺的一環。面對災後重建，不只修電線桿、撿破片，也要多多理解我們所倚賴的能源技術，並思考怎麼讓它更穩、更安全，走得更遠。

（作者是工研院綠能與環境研究所所長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法