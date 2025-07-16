晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》前方吃緊 在野緊吃 藍白紅後方放火 偷襲國會陣地

2025/07/16 05:30

◎ 蕭錫惠

二○二五年，漢光四十一號演習全面升級，憲兵部隊首次搭捷運快速移防，刺針飛彈現身市區街頭，總統賴清德親赴高雄視導布雷艇水雷裝載。這不是秀場，而是台灣正式進入「戰略預備期」的訊號：戰爭或許未至，但備戰必須即刻行動。

然而，國會卻出現令人震驚的現象。多位立委提案放寬中國配偶入籍年限、縮短國安審查流程，甚至鼓吹與中國簽署所謂「和平協議」，營造「兩岸一家親」的虛假氛圍。當總統已登上布雷艇備戰，軍方全島演練反登陸與城市防衛，立法院竟成為國安破口，這是對人民信任的背叛。

更不可忽視的是，近年台灣已多次破獲中共「鶼鰈間諜案」，包括中配夾帶統戰任務入境、滲透退役軍警圈、甚至共謀赴中受訓蒐情。這不是偶發，而是系統性滲透的一環。如今國會在此情勢下提案放寬中國人士入籍條件，形同自毀防線，為敵開門。

今日的台海局勢日益險峻，中共軍機持續擾台、無人機與氣球頻繁挑釁，混合戰已非假設，而是進行式。台灣的國防不是軍方的專利，更不應遭政客扯後腿。當國軍訓練反制共軍斬首行動，國會若淪為中共法律代理人的舞台，後果將不堪設想。

國會是民主的堡壘，不應成為敵人滲透的捷徑。中共「認知作戰」與「制度內破壞」策略早已明確，滲透重點正是媒體、基層與國會。若有立委不知警醒，甘為統戰棋子，人民自然有責任依法行使罷免權。《公職人員選舉罷免法》第七十五至七十七條即明訂罷免程序，人民有權也有責將喪失忠誠的立委請出國會。

戰時政治不容虛無。每一項法案、每一句發言，都不該脫離國家生存與主權安全的考量。當總統已搭上布雷艇、軍人備戰於街頭，人民也必須嚴肅看待：國會裡那幾位立委，究竟是代表台灣，還是替中國說話？

台灣沒有退路。清除國會破口，是全民備戰的第一步。

（作者是自由評論人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書