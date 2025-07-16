自由廣場》前方吃緊 在野緊吃 藍白紅後方放火 偷襲國會陣地

◎ 蕭錫惠

二○二五年，漢光四十一號演習全面升級，憲兵部隊首次搭捷運快速移防，刺針飛彈現身市區街頭，總統賴清德親赴高雄視導布雷艇水雷裝載。這不是秀場，而是台灣正式進入「戰略預備期」的訊號：戰爭或許未至，但備戰必須即刻行動。

然而，國會卻出現令人震驚的現象。多位立委提案放寬中國配偶入籍年限、縮短國安審查流程，甚至鼓吹與中國簽署所謂「和平協議」，營造「兩岸一家親」的虛假氛圍。當總統已登上布雷艇備戰，軍方全島演練反登陸與城市防衛，立法院竟成為國安破口，這是對人民信任的背叛。

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更不可忽視的是，近年台灣已多次破獲中共「鶼鰈間諜案」，包括中配夾帶統戰任務入境、滲透退役軍警圈、甚至共謀赴中受訓蒐情。這不是偶發，而是系統性滲透的一環。如今國會在此情勢下提案放寬中國人士入籍條件，形同自毀防線，為敵開門。

今日的台海局勢日益險峻，中共軍機持續擾台、無人機與氣球頻繁挑釁，混合戰已非假設，而是進行式。台灣的國防不是軍方的專利，更不應遭政客扯後腿。當國軍訓練反制共軍斬首行動，國會若淪為中共法律代理人的舞台，後果將不堪設想。

國會是民主的堡壘，不應成為敵人滲透的捷徑。中共「認知作戰」與「制度內破壞」策略早已明確，滲透重點正是媒體、基層與國會。若有立委不知警醒，甘為統戰棋子，人民自然有責任依法行使罷免權。《公職人員選舉罷免法》第七十五至七十七條即明訂罷免程序，人民有權也有責將喪失忠誠的立委請出國會。

戰時政治不容虛無。每一項法案、每一句發言，都不該脫離國家生存與主權安全的考量。當總統已搭上布雷艇、軍人備戰於街頭，人民也必須嚴肅看待：國會裡那幾位立委，究竟是代表台灣，還是替中國說話？

台灣沒有退路。清除國會破口，是全民備戰的第一步。

（作者是自由評論人）

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