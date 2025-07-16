社論》「選我讚民主，罷我戰獨裁」？

（記者蘇孟娟攝）

七一三，南投縣民進黨籍議員陳玉鈴罷免案，同意票未達廿五％宣告失敗。地方官許超人稱：多席次的縣議員，在罷免選制上，不應跟單一選區的立委一樣須過廿五％，立法院有需要檢討選罷法制度。如此後知後覺，去年藍白修改選罷法，許超人怎麼無此高見？原住民立委，不也存在類似情況嗎？這把兩面刃，機關算盡，可以傷綠議員，更可以傷藍委，千金難買早知道。

接下來的七二六，哪家歡樂哪家愁？沒人敢鐵口直斷。唯二可以預期的是：一，朝野關係不易改善，而政治僵局，益趨緊張的可能性恐怕大於緩和。二，北京的「以台制台」，「內亂」繼續提供有利環境，台灣傲人的民主反而成為自己的致命傷！當前，大罷免，反惡罷，進入肉搏戰。諷刺的是，所謂肉搏戰，藍白通過普發現金一萬元。平常選舉，五百、一千。大罷免，加碼到一萬，真是慷納稅人之慨，令人聯想到「假好康，藏詐騙」。我請客，你買單，公民在檢驗藍委，藍白也在檢驗公民：台灣民主的未來，會不會決定於一萬元？

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大罷免的理由，堂堂上演於國會，大家有目共睹。反罷免陣地，有被罷免對象稱：大罷免是違反民主、走民主倒退路，大家要健全民主，讓大罷免大失敗。有不分區藍委稱：這些罷團很智障。戰鬥藍語錄：總統才上任一年就發動大罷免，賴的作為完全是民主逆流。怪哉，選舉、罷免，都是憲法明訂的公民權。公民行使罷免權，何來反民主、智障、逆流？難道，中華民國憲法，不是一部民主憲法？還是說，「選我讚民主，罷我戰獨裁」，頭家只是工具人？藍白罷綠，只有空軍，幾無上街設攤徵求連署，直接偽造文書、侵犯個資，才符合民主嗎？綠色案件，叫做天網恢恢；藍色案件，叫做司法追殺嗎？

大罷免，反罷免，大對決，本來不是必要之惡。憲法增修條文明訂：立法院可對行政院院長提不信任案，總統得宣告解散立法院提前改選。循規蹈矩，足可解決目前的政治僵局。但若立法院解散重選，依當下民意藍白的席次極可能萎縮至不過半。四二六，朱立倫高喊的，對總統提出罷免案、彈劾案，空喊口號光說不練，卻出之以「撒幣救罷免」，枉顧國會不得提議增加支出之憲法精神。體制有路，藍白不走，公民團體，只好發動大罷免，陪朱傅黃集團玩下去。

閉目想想，七二六也許會牽動朝野板塊，但政治僵局恐怕只是換個面貌，根本問題難解。一年多來的政局發展，癥結出在憲法調解功能癱瘓。二○二四大選結果，民進黨三度執政，但賴清德只獲四成選票。藍白合聲勢大，但侯柯不合皆淪為輸家。不過，在立法院，藍白席次過半，修法決議，胡作非為，「少數總統」除了覆議、釋憲，也拿它沒辦法。結果，就是「國會獨裁」的最壞劇本。問題是，僵局的行動者是藍白綠，但僵局的締造者是所有選民。再加上，現行憲法解決僵局規定缺乏強制性，行政院提出的覆議案二分之一立委即可駁回，總統亦無法主動解散立法院，藍白「弱化台灣、投共通匪」，沒在怕的。

最近，民眾黨團擬提修憲案，主張廢除監察院。很明顯，如果只是廢除監察院，沒有其他相關修憲配套，五權變四權，治不了本。而且，沒有民進黨支持，出不了立法院，交由公民複決。修憲，妥協與取捨的交換藝術。台灣的民主成長，是不是又接近憲法時刻？大罷免會不會成為修憲的線頭？二○二四大選，藍白都提出修憲口號，主張改為內閣制、總統必須得票過半，但選後沒有下文。另，在民主世界裡，罷免這種制度，有的國家有，有的國家沒有。可見，罷免制度之有無，未必是衡量民主之有無的核心價值。藍白立委若怕被罷免，不妨提出更有建設性的設計，反而較具說服力。例如，不分區無法罷免，形成一院兩制、兩級立委，何不思考改為兩院制？或者，立法院增加中期選舉，既可加速反映民意，又可取代罷免對決？反觀現在，藍白不提修憲案廢除罷免，又提高罷免門檻，那就理不直氣不壯了。

韓語錄：大罷免成功，民主一場空。藍白也異口同聲：選我讚民主，罷我戰獨裁。說難聽一點，立委是頭家選舉產生的，他們的正當性來自民意賦予。根據憲法規定選舉、罷免，讓政黨板塊跟著民意走，這不是民主的ABC嗎？如果罷免與民主水火不容，那麼，中華民國憲法還算民主憲法嗎？從總統到村里長，從立委到鄉民代表，頭家想選誰就選誰，想罷誰便罷誰，呼之即來，一旦違背頭家意旨，揮之即去，那正是「中華民國式民主」的成功。

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