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自由廣場》挺罷免 讓國家重回正軌

2025/07/15 05:30

◎ 挺罷公民

我出生於民國六十年代，經歷威權統治的末期。進入職場時，正逢中國加入WTO、兩岸貿易熱絡，台商大舉西進，台灣內部卻經濟失速，社會瀰漫無力感。我深刻體會到「個人再努力，也無法改變國家命運」。我們的社會，彷彿集體對未來失語。

蔡英文政府執政後，台灣從對中國的經濟依賴中逐步抽身，重新與世界連結。半導體、高科技、綠能、文化等領域表現亮眼，台灣的主體性與國際地位被看見，人民找回自信與方向。我深知，唯有國家走上正確道路，人民的努力才不會白費，下一代才有希望。

但如今，這些努力正在被消耗扭曲。立法院被藍白兩黨操控，罔顧民主程序、強行闖關法案。他們不是為了改革體制，而是為了奪權；不是為了公共利益，而是為了政治算計與權力分贓。他們的策略與話術，與中共統戰邏輯如出一轍：先製造仇恨，再癱瘓體制，最後合理化混亂。

民主不只是投票，更須守護與糾錯。當國會不再忠於人民，當政黨拋棄公共責任，當立委踐踏程序，不在乎人民的批評，罷免就是最後的自我防衛手段。因此，我選擇站出來，因為我繳稅是要立委為人民服務，而非任他們惡搞體制、消耗信任。當民代失職，我有權批評，更有權罷免。這非情緒，而是責任。這非報復，而是修正。當你家年久失修，你要袖手旁觀任它倒塌？還是修理復原讓子孫有地方住？罷免就是這個功能，我們要為後代子孫留下一個可以依靠的國家。我們這一代的責任，不是當粉絲，不是選邊站，而是要讓國家回歸正常。

這一票，是我們對未來負責的方式。

這一次，是我們對沉默積習的告別。

（作者是營造業工程師）

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