自由廣場》亂發1萬 榮民也看不慣

◎ 曹維熙

以國家稅收，全民普發現金，其性質為「行政決策」，非「法律決策」，依據「權力分立」憲政原則，「行政決策」為行政權，應由行政機關制定，其執行政策之預算，應於編定後送交立法院審議，故立法院通過全民普發現金政策所為之議決，依據憲法第六十三條規定，應為「預算案」，而非「法律案」。

又立法院對於「法律案」固有提案及審議之權限，惟立法院於議決「預算案」時，其審議程序應受憲法第七十規定拘束，不得為增加支出之提議，足認立法院對於「預算案」僅有「審議權」而無「提案權」，執是，關於「全民普發現金」之政策，應由行政院制訂並編定預算提出於立法院後，立委始能就「全民普發現金」預算案進行三讀議決。

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換言之，依據憲法第六章規定，立委並無提出預算案，逕行審議通過三讀議決之權利（司法院大法官會議釋字第三九一號解釋理由書參照），從而，國民黨與民眾黨籍立委，憑藉人數優勢，於審議行政院提出「強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」法律案程序中，就行政院提出「撥補台電一千億」預算案，刪改成「全民普發現金一萬」，並逕行三讀程序，顯係對行政院提出之預算案為「增加預算提出提議」，而違反憲法第七十條規定，形成「立法權干預行政權」破壞權力分立憲政體制之結果，實屬毀憲亂政之議決。如此恣意妄為，難怪遭到公民發動大罷免

（作者是榮民）

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