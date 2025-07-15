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自由廣場》冷血政客噴口水 台灣人民挺台電

2025/07/15 05:30

◎ 島火

在颱風過後的修復行動，有民眾主動幫喫牛肉麵的台電人員付帳，成為最溫暖的消息。台電人員冒風雨、頂高溫、無日無夜搶修電力，只為讓民眾儘快恢復正常生活。有人默默送上慰勞餐點，不求曝光，連道謝都不用，這就是撐起台灣的公民力量。

就在全民抗災之際，在野黨再次展現他們扯後腿的口技。嘴巴不斷批評「為何修得這麼慢」，手中卻無一點作為。他們不在乎搶修艱難，無視電網脆弱體質是長年積累的結果，卻在每次天災時，光出一張嘴，將所有問題粗暴卸責給政府。這種政治操作，不僅冷血，更令人厭惡。

更諷刺的是，這些人過去執政時對電力系統缺乏投資、忽視能源轉型，如今卻有臉高聲叫罵。這是赤裸裸的政治算計，踩著修復人員的汗水、人民的不便，只求撈聲量、打擊政府。

幸好，台灣人最不缺的，就是良善。從自發送餐的熱心民眾，到日夜趕工的台電與公務員，我們看到台灣社會的韌性與人民的同理心。這種正能量，下是打臉政客的利器。

天災無情，唯人有情。災後台灣，最不需要的是政客煽風點火，需要的是更多願意挺身而出的人。在野黨如果還有一絲羞恥心，請放下你的麥克風，到第一線去走一遭，體會看看什麼是真正的付出。

一碗牛肉麵溫暖了社會，一句「趕快修好電」卻冷透人心。這不只是執政與在野的分別，更是良心與算計的對決。

（作者從商）

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