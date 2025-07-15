自由廣場》青年返花蓮投票 拔傅氏王朝

◎ 邱炳進

七月十一日到花蓮，坐上計程車， 問運將有沒有貼傅崐萁提供的反罷免貼紙？司機說，他沒貼，但花蓮的司機有二分之一以上都貼了，因為可以拿到一千五百元。

司機說，他不屑拿這筆錢，因為違背他的良心。他說，傅崐萁夫妻霸佔花蓮政治資源已廿三年，每年領了中央政府許多統籌分配款，去年○四○三的地震，也收到很多捐款，但災害復原工作卻是牛步化。

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倒塌的大樓，拆平的沒幾棟，有拆平的大樓，司機說，不乏和傅家有關係。司機說，傅崐萁丟下受到震災的縣民，帶十七個國民黨立委去向中共統戰頭子王滬寧叩頭、領旨，這才啟動全國大罷免的引信。司機說，傅崐萁很厲害，選舉網絡盤根錯節，這次罷傅雖然很有機會，但不會那麼簡單。這是在外走跳的司機觀點。

當晚我們聽作家陳列的演講，現場聽眾很多出身教育界，台灣東社社長、東華大學教授吳建銘告訴我們，花蓮的遊子若能踴躍返鄉投下罷免票，這次將是推翻傅氏王朝的絕佳機會。

在花蓮三天，我們主要到鳳林、 玉里、光復，與當地居民接觸，我們發現表明贊同罷免的民眾，比例超出我們的預期，當地民眾給我們的回饋，使我們對成功罷傅增加不少信心。

七月十二日晚，在吉安的聚會埸合，在座的民進黨籍縣議員，熟悉花蓮選舉生態熟悉的幾個意見領袖，則深感憂心，認為對傅崐萁就是要熱戰對決，不必與罷團切割，因公民團體缺乏選戰經驗，他們認為民進黨地方黨部甚至是中央黨部，應儘速策動曾遭傅崐萁打壓，甚至被迫害的官員、民眾密切結合，這是迫切之務。

至於罷傅成功的關鍵，大家倒是口徑一致：關鍵在於有多少的年輕人返鄉投票？

（作者是教職退休）

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