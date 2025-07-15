自由廣場》不當小藍拒染紅 民眾黨應投罷免票

◎ 林逸民

民眾黨之所以代表色是白色，是因為高舉「不藍不綠」，如今在黃國昌帶領下，完全服從國民黨指揮，國民黨諸多親中礙台作為，盲目全面跟隨。

「普發一萬元」就是例子，柯文哲強調財政紀律，曾對普發現金大肆批評，如今黃國昌暨民眾黨卻無視創黨黨主席的主張，竟然全面配合國民黨的普發一萬元，甚至連支持者所謂「小草」，也在網路捍衛拿一萬元有何不好？未知柯文哲作何感想？

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過去新黨、親民黨當了「小藍」，很快泡沫化，被國民黨吸收殆盡而從政壇形同消失。柯文哲在總統選戰曾一時答應「藍白合」，立即悔悟犯下大錯，一旦藍白合，民眾黨將不復存在，柯文哲於是毀約，雖因而遭抨擊，卻保住民眾黨政黨票，而能有八席不分區立委。如今民眾黨盲目當國民黨跟班，只會自取滅亡，

這次大罷免，民眾黨無選區立委，本可立於不敗，且可能有極大政治斬穫，因進入補選後，民眾黨有三大優勢：

民眾黨人阮囊羞澀，正式選舉中，選區立委候選人向來是全軍覆沒，但補選不同，只有短短一個月，花不了多少錢。

在罷免開票前，國民黨不可能推出補選候選人，以免唱衰自己，但民眾黨卻可以先起跑。

此外，遭罷免的立委不可再選，若由國民黨其他派系補選上位，這可怎麼辦？屆時，遭罷免者寧可暗助沒沒無聞的民眾黨候選人。

雄才大略的領袖，應該指揮民眾黨支持者全面支持罷免，以創造機會，在補選中努力把國民黨三十一個席次奪來，晉身第二大黨，屆時政治地位完全不同；就算運氣與實力差一點，三十一席起碼也能撈到一兩席，從零選區立委變成有，也是一大進展。

豈料，黃國昌又是當國民黨的跟班，不顧自身黨的發展，全面為國民黨利益服務，竟然跟著反罷免。

民眾黨抱怨被「抹紅」，但自己不與親中的國民黨劃清界線，能怪誰？要洗刷疑慮，最好辦法，就是全面罷掉國民黨立委，走自己的路，自然清白。

民主時代，非黃國昌一人說了算，民眾黨支持者，人人都可為黨的未來採取行動，真正的白色力量，要證明不是小藍，沒被染紅，就應該票票投罷免！要一傳十十傳百，讓民眾黨的每位選民朋友都知道這件事。

（作者為總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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