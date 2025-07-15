自由廣場》誰有損國格？只准副總理性侵 不容女大生一夜情

◎ 木鐸

中國大連工業大學一名女學生去年十二月在上海與一名烏克蘭電競選手一夜情，七月八日學校公告李姓女生的全名，說她「不當行為，造成了惡劣的負面影響，有損國格」，擬開除學籍。

事情踢爆後，中國知名教育學者熊丙奇評論稱：這名女生的行為，當然存在道德問題，應該進行批評教育，但她的行為並沒有違法，也不屬於婚內出軌，怎麼能上綱至有損國格的高度？相比這名女生的行為，大學教授在國外學術刊物上發表論文，存在嚴重造假、抄襲行為，甚至請人代寫，遭遇國外學術期刊撤稿，這才是更嚴重的有損國格，可大學為何沒有將這些教授（有的甚至是校領導）開除？

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網民「瑜說還休」質疑，不知烏克蘭人會因為此君的行為，而認為有損了他們國家的國格？假設一下，如果此事是反過來，一名中國的男生與外國女生幹了這事，也如此捅得滿世界都知道了，我們的大學是否也會以「損害國格和校譽」為由，將男生開除？為什麼我們就要認為「有損國格」呢？

熊丙奇與「瑜說還休」提的都是大哉問！最近沸沸揚揚的甘肅幼兒園二百孩童集體鉛中毒案、二○○八年的三聚氰胺案、二○○三年的SARS案、二○二○年的武漢肺炎案，中國禍害國際，也沒聽說有哪個官員因「有損國格」而被制裁，二○○三年的SARS案的主責人，石家莊市長吳顯國，下台不過兩年，避過風頭後照樣復出。在在印證，政治掛帥的人治中國，行為人有沒有損國格，全憑「說你有罪就有罪，無罪也有罪；說你無罪就無罪，有罪也無罪」的內部潛規則辦理。又如，中國國務院副總理張高麗在任內，涉嫌性侵中國國際網球運動員彭帥，轟動國際，也沒聽說他「有損國格」。

「與老外一夜情，有損國格」，反觀「毒害人類生命，卻僅是內部矛盾而已」，只能怪女學生背景不夠硬，而這就是中共的強盜邏輯。

（作者從商）

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