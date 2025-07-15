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自由廣場》藍白普發現金 選民普遍覺醒 一萬元照收 罷免同意票照投

2025/07/15 05:30

◎ 英國阿美（蔡惠玉）

二○二五年全民即將領到一萬元現金，這是台灣近年來第四次的普發政策，自二○二○年以來，從三倍券、五倍券、六千元現金到這次的加碼發放，在面臨疫情與經濟困境時，民進黨政府的確曾用實際行動回應人民的生活壓力。

作為一位普通納稅人，我會照收這筆錢，因為這是我該得的、我們共同創造的盈餘應有的分配。但這不代表我會閉上眼睛，對這筆錢的來由及它背後的政治操作視而不見。

這次一萬元普發政策，本應建立在稅收盈餘的基礎上謹慎規劃，但在立法院審議過程，我們看到另一回事 —— 藍白陣營，特別是傅崐萁帶頭操作，將本應謹慎規劃的普發政策強行加碼成為「舉債發放」，不顧財政紀律、不計後果，為了短期聲量與政治表演，把整個政策變成全民買單的空頭支票。

他們不是在監督，而是在消費我們的未來。

當民進黨政府小心計算財政空間、力求收支平衡時，藍白表面高舉監督大旗，實則在立院上演政治交易秀，一方面高喊「財政黑洞」、「債留子孫」，一方面卻搶著發錢、搶著喊價，從六千元喊到一萬元，拍手叫好，卻把國庫當提款機。

問題是：電價也會漲，物價也上來了。這筆錢若拿去補貼台電虧損，也許能壓住漲勢；如今，這些基礎成本一旦全面上揚，民生痛苦指數將步步升高 —— 物價一漲，就沒有回頭路，最後受害的仍是爽領一萬元的最基層人民。

我們收下這一萬元，因為它屬於全民，我們更該記住誰在背後推動舉債，誰讓台灣財政變得更脆弱。

我要說直白一點：

錢照收，傅崐萁也照罷。

錢照收，不思考的立委也該下台。

錢照收，但我們不接受立院成為毫無責任感的表演場。

這不是仇恨政治，也不是意氣用事，而是一場清醒的公民運動。

我們不該只做選舉的投票機，更要做立法院的監督者。

從罷免傅崐萁開始，從每一個只想討好選民、卻不願面對政策後果的立委開始，台灣才能真正走向負責任的民主。

錢收進口袋，清醒放在心裡，勇氣付諸行動。

這一次，不只是普發現金，更是普發警醒。

（作者是罷團志工）

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