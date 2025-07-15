社論》敬軍與提升國軍人員素質

賴清德總統呼籲國人不分政黨朝野，相挺國軍，支持國防預算，以實力達成真和平。（擷取自賴清德直播）

賴清德總統本月一日在「團結國家十講」第四講的〈國防〉中，呼籲國人不分政黨朝野，相挺國軍，支持國防預算，以實力達成真和平。他強調，軍人以生命保家衛國，是崇高的志業，對於國軍的貢獻，國人要心存感激並做後盾。他提出幾項敬軍措施，立意良善，卻立即招來質疑與反對，凸顯當前政媒的政治攻訐惡鬥，已然背離常識常理。

〈國防〉這一講，內容包括肯定國軍，表明政府持續提升國軍待遇與福利，推動國防改革，也期盼社會對軍人有更多尊重和支持，建議幾項敬軍做法，諸如國籍航空公司提供軍人優先登機、若有空位可升等商務艙、推動軍人節現役軍人到賣場購物可享打折優惠；歡迎更多企業響應，展現對國軍的敬意。經濟部商業署曾就此以電話洽詢業者意見，這些提議和徵詢，屬鼓勵性質，並無強制性，卻引發若干抨擊。

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綜觀反面意見，不外政府「請客」民間「買單」、政府由上而下對企業施壓、獨厚軍人有失公平、在軍人和民眾之間製造對立等等。這些批評或反彈，都建立在一項不合事實的前提，也就是「強制性」︰由政府開支票，相關成本歸業者承擔。然而，基本事實並非如此，把賴政府的建議和洽詢上綱為迫使業界配合，「政府不樂之捐、強迫業者承擔」的無端指責；以庶民語言來說，這顯然是無的放矢，只為政治攻訐而胡扯的五四三。

正本清源，不論〈國防〉講話或商業署洽詢，都屬建議或鼓勵性質，是否接受或配合實施，取決於業者自身考量和自由權衡，非行政部門所能強行統一規定。以登機為例，軍人優先無關航空業者成本增加，卻有利公關形象提升。艙位升等一般取決於是否有空位，有些業者用於座位調度或優惠常客，實務上所常見，未必增加成本負擔，反有助公關行銷；有謂「吸收升等所造成的損失，影響企業獲利與員工權益」，實屬無稽之談。

事實上，為肯定國軍的貢獻，政府近年已採行具體作為，包括提升待遇和福利，除了為軍人加薪，今年三月進一步宣布提高志願役與戰鬥部隊加給，也致力改善國軍營舍等住訓環境，強化軍人進修，並改善軍眷照顧。實務上，台灣歷來對國軍及眷屬的優惠與照顧，舉凡薪資與加給制度、交通與搭機優惠、購物與餐飲優惠、生活與家庭支持、教育與職涯發展、退伍後福利，都有顯著提升。誠然，這些改進仍可以美國相對完善的制度為範，再求精進，以示對軍人的重視和支持，進而吸引優秀年輕人才，把從軍當成榮耀志業。基本上，軍人的地位不僅是薪資問題，軍中福利、工作環境、退撫制度、社會敬軍及軍人的榮譽感，都是要素。

另一方面，要有效提升軍人尊嚴、社會尊重、青年從軍意願，還需從軍中風氣、訓練管理與社會文化等基本面著手。除了因應日增的中國脅迫，國軍歷來在天災、地震、颱風及武漢肺炎、禽流感等疫情，也配合協助救災因應、復原重建。可以說，軍人的社會地位及重要性顯有提升，但有待改進的也不少。

其中，軍中近年傳出不少事件，嚴重傷害形象及社會觀感。尤其退職高級將領錯亂敵我關係，前去中國勾勾搭搭，杯觥交錯，猶喊「國軍、解放軍都是中國軍」，最令國人鄙視。軍中若干現職或退役人員受私利所惑，甘為中國潛伏工作的案件頻傳，也讓國軍形象大傷。其次，軍中仍屬封閉體系，階級制度僵化、工作環境、訓練管教制度都有待改善，二○一三年鬧出洪仲丘案，尤不利國軍吸引優秀人才加入。此外，傳統上「好兒不當兵」、重文輕武的社會觀念打破不易，也須採取務實的長期舉措，大力突破。

我國駐美代表俞大㵢上週接受白宮前首席策略長班農訪問，指出若依北約計算標準，台灣國防支出已達GDP的五％，其中包括三．五％用於軍事採購，以及一．五％投入基礎設施與社會韌性，絕非「搭便車者」，且正積極強化自我防衛能力，與美方密切協調。事實上，國防安全研究院半年前民調即顯示，近半數台灣民眾支持增加國防預算，其中四成受訪者認為國防資源應優先投入「提升國軍人員素質」，另二十七％支持「與美國合作研發國防科技」。同時，交叉分析顯示，「提升國軍人員素質」獲跨黨派公眾支持，成為國人對國軍戰力建設的共同期待。

近年最具特色、貼近實戰的漢光演習，最近正在進行。提升人員素質，打造精銳有戰力的國軍，公眾敬軍是不可或缺的配合要素。

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