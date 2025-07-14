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自由廣場》農地禁購令 體現川普政府強力抗中

2025/07/14 05:30

◎ 陳永昌

川普政府啟動《國家農地安全行動計畫》，禁止中國暨其 他外國對手購買美國農地。美國農業部長羅林斯提醒：中共正以購地充當武器，威脅美國農業！

根據美國農業部農場服務局最新年度報告，外國投資者共擁四千五百萬英畝農地，加拿大最多，約佔三分之一，荷蘭、英國、義大利及德國在後，總佔美國私人土地百分之四左右。

調閱文件發現，多數外國租買農地係歐洲風電公司興建發電機組，屬綠電熱潮下正常現象。相較下，中國擁有美國農地約十萬英畝，雖僅千分之二，但美中對峙升溫，中國伸手染指引起警戒，已有四十個州議會或州政府提出逾兩百項議案，要求限制外國人或外國公司擁有美國土地，四分之三衝著中國而來。

尤其拉警報的是，中國人手上十九處地產位於敏感軍事設施附近，包括北卡羅來納州布拉格堡與德州胡德堡等。《紐約郵報》引述專家分析：境外敵對勢力以農用為幌子，設置偵察瞄準器、安裝追蹤技術、使用雷達與紅外線掃描等，甚至於操控無人機，形同無時無刻不處於中國監控之下，農地恐淪為軍事情報收蒐集據點。跳脫面積大小或交易筆數等統計數據，中國購買美國農地直接升級為國安議題！

以美國最大軍事基地布拉格堡為例，四月美國特種部隊年度軍演，正好鎖定模擬反制中國武力犯台為主題。問題出在週邊卅英里範圍都被中國人擁有的農田包圍，直接暴露於高度安全風險中，中國持有軍事基地附近農地背後動機備受質疑。

果斷出手保護美國農田所有權，乃至於研議收回中國已經購買農地，是川普政府堅持強力抗中的重要一步。

（作者為企業專業經理人）

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