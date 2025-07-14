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自由廣場》（胡，怎麼說）割你的肉、餵你的嘴、買你的票…

2025/07/14 05:30

◎ 胡文輝

普發一萬元是什麼？就是「割你的肉、餵你的嘴、買你的票」，然後呢？大罷免若因嘴有肉而失敗，藍白軍就可繼續宰割台灣，愛割那塊肉就割那塊、愛餵誰嘴就餵誰嘴，加速篡奪台灣、淘空中央財政、削弱國防國安，讓赤軍中共長驅直入侵略併吞台灣、消滅中華民國！

以上就是赤藍白三合一「一石多鳥禍台灣」奸計，普發一萬元只是分化窮台的一個橋段，七二六大罷免投票日前祭出，就是意圖用納稅人的錢買選民的票對付大罷免。羅明才等藍委在議場以誇張猖狂姿式數一萬元鈔票，毫不遮掩的曝露驕矜傲慢、看扁台灣人、施捨即收買的暗黑三聯徵的醜惡心態。

藍強硬、白放水，通過普發現金一萬元，沒排富規定，首（巨）富郭台銘、蔡衍明、蔡明興、林百里…人人都有。藍白以變態目的合理化不正當手段，把憲法規定立院不能增加政府支出、錢要用在刀口上、國家施政優先次序、舉債發錢債留子孫、財政紀律…統統丟到太平洋去了。

在赤藍白一條鞭壓迫下，危機的台灣下列三大問題必須大家共同面對︰

一，「割你的肉、餵你的嘴、買你的票」下流毒謀若得逞，藍白過了大罷免關卡，何事不敢為？今天它們可以割你的血肉發給你一萬元，明天就可以拿走你及台灣的全部送中國！今天它敢砍掉國防阻擋國安，明天它更會砍掉任何阻礙中國併吞台灣的人事物！

二，憲政裂縫及藍白毀憲亂政。行政權民進黨政府負責、立院灌被藍白掌控，普發一萬元案曝露憲政裂縫，藍白立院發錢、綠營政府負責收支，如雙頭馬車，藍白包藏禍心，利用憲政裂縫製造支出大破口，讓國家財政頻臨崩潰。政院擬暫不編預算只是暫時消極扺抗，有權釋憲解決收支雙頭馬車裂縫的憲法法庭，卻遭藍白砍斷而癱瘓。

三，最大、最根本、最嚴重的問題在中共統戰頭目王滬寧—傅崐萁＋黃國昌—藍白六十二的「一條鞭式」操控，如絞索勒台灣脖子，去年四二六王滬寧召見傅崐萁等十七藍委後，赤藍白合謀的行事脈絡就是︰凡對台灣不利、傷害台灣政府的，就對中共有利、也對藍白有利。藍白六十二的「一條鞭頭」由王滬寧遙控，更將變本加厲勒殺台灣。

赤藍白六十二勒殺台灣的鞭繩，只有大罷免能鬆綁破解，七二六，大家一齊投「同意」罷免票，斬斷廿四條赤藍絞繩！

（作者為資深媒體人）

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