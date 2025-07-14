自由廣場》國會改革與時俱進 應建立政黨不分區立委罷免制度

◎ 周倪安

大罷免風潮中，民眾質疑，為惡不下於區域立委的不分區立委，不能被罷免，極為不公平。

此屆立法院，國眾兩黨不分區立委共廿一人，占藍白委逾三分之一。其中韓國瑜、翁曉玲、許宇甄、黃國昌、麥玉珍、張啟楷等人，種種違憲亂政、國會擴權等影響國安與社會安定作為，不下於傅崐萁、徐巧芯、陳玉珍等區域立委，卻因選罷法之疏漏，但卻躲過被罷免。

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國會議員選舉，政黨比例代表制度的設立，首在於不分區立委名單由政黨提出，可納入沒意願或不適參選區域立委之各領域專家、學者或弱勢，讓國會更具專業與多元性，助於提升立法品質，強化政策周延。

其次，採單一選區制的立委選舉，使大黨壟斷席次，政黨比例代表制度可使小黨或無黨籍在國會中也能有代表參與，平衡大小黨的影響力。且區域立委選舉可能因為地區人口分布不均或結果差距近，造成得票率高，席次卻少的選舉結果失真。透過政黨票分配席次，能更準確地反映民眾的整體政治偏好。

另外，政黨不分區立委不需進行地方選戰糾葛，能減少地方派系干預選舉，也有助於打擊黑金政治。且透過政黨不分區選制，使得政黨整體的政策、立場與理念同時受到選舉的檢驗，能提高政黨對選民的政策透明度，落實責任政治。

然而，黨政不分區立委選制從二○○五年施行至今，不分區立委的表現，非但無法發揮上述功能，反而成為政黨惡鬥的幫手及政黨派系分贓、利益分配的工具。更有甚者，成為中國併吞台灣的打手，完全違悖當初設計政黨不分區選制的本旨。

因此，此次大罷免如能大成功，立法院生態撥亂反正後，應儘速修正《公職人員選舉罷免法》，制定一套與時俱進的黨政不分區立委罷免制度。

（作者為台聯黨主席／第八屆立委）

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