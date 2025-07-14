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自由廣場》大罷免是一場及時雨

2025/07/14 05:30

◎ 陳破空

台灣同以色列和烏克蘭一樣，都面對外部強敵。但不同的是，台灣內部存在與外部強敵相呼應、相勾結的反派。這與以烏同仇敵愾、槍口一致朝外的情形迥然不同。事實上，這是當下台灣最大的危險。

台灣迫在眉睫的危險，還不是境外敵對勢力中共，而是內部的親共人物、勢力；台灣最大的危險，還不是中共的飛彈、核彈、戰機、戰艦、武裝到牙齒的解放軍，而是內部的暗箭、暗流、暗勢力。「堡壘最容易從內部攻破」，「禍起蕭牆」。這些名言或成語應是對台灣最中肯、最重磅的警句。

台灣何以會出現親共人物？這需要透視他們複雜的心思和心理。其中之一：他們自認為這種姿態最安全，而且是全方位的安全。如果共軍打過來，他們將是被寬待和優待的對象，甚至可能混上特首、政協委員這類頭銜，照樣吃香喝辣。如果美國接管台灣—設若美軍參戰並擊敗共軍，他們也自認安全無虞，美國畢竟是民主國家，包容不同黨派。再者，他們在台灣本身就很安全，台灣畢竟是民主國家，保障多黨參政和言論自由。

按理說，作為一個民主體、多元化社會，台灣出現不同政治主張，獨或統，原本正常。但，熱愛並捍衛腳下這片土地、熱愛並捍衛民主價值和主權在民理念，應該是共同底線。生死時刻，朝野理當守望相助，共同堅壁清野，禦敵於國門之外。台灣槍彈足備，已是刺蝟之島，加上國際聯盟，只要內部同心，足以抗敵制勝。

按理說，歷史上，其中一方曾深受中共統戰、滲透、誘騙、分化之害，以至於丟失在中國的政權。投降的國軍將官，稍後多數被殺；投降的國軍士兵，隨後多數被送往韓戰火坑，假敵國之手，化作炮灰。而那些投奔延安或「解放區」的國統區知識分子，在毛澤東的反右和文革運動中，多數遭迫害慘死。血的教訓，豈是深重、深刻？應是刻骨銘心。然而，令人不可思議的是，今天，恰恰是這一方的很多人物，淪為親共政客、甚至淪為中共在台灣的代言人，以成為中共的座上賓為榮。歷史的輪迴令人感嘆唏噓！

自認為擁有最大「安全感」的這些親共人士，私底下，可能竊笑堅持民主和主權的台灣人、認定他們「不安全」。然後，親共人士幻想的「安全」，其結局，大概只會重蹈前輩的前車之覆：被利用後被拋棄被消失。同樣不過是歷史的輪迴。

遠不說韓戰或文革，就看看日前那幾個因鬧台而遭遣返的中配處境，便可知其中轉折命運。在台灣大聲嚷嚷，並不擔心人身安全問題；遭遣返後卻很快失聲：或稍一發聲，即遭封號禁言；或剛剛落地，即遭「黑衣人」（便衣公安）帶走控制，從此銷聲匿跡。

在憲政條件下，罷免和選舉一樣，都是民主的重要環節，罷免是對選舉缺失的補救。大罷免是一場及時雨，可解台灣於纍卵之急、可救島國於倒懸之危。「自己的國家自己救」，台灣人民的這句名言，感動世界！

（作者為旅美作家、政論家）

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