自由廣場》撒幣民粹：「四萬換一元」既視感！

◎ 蕭錫惠

立法院於國民黨主導下表決通過，全民普發現金一萬元。此舉缺乏財源評估，更是違憲，挑戰五權分立的憲政根本。

憲法第七十條明訂：「立法院不得提出增列支出之修正案」。立院只能審議行政院編列的預算，不得主動決定要花多少錢、發多少錢、發給誰。這樣的制度設計，是為了防止民粹政治把國庫當提款機，把財政當選舉資源。

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國民黨繞過憲政程序，以表決通過方式發錢，那麼未來是否可每人發十萬、百萬？若立法院可直接動用二千三百億元發錢給全國人民，請問：錢從哪來？是加稅？舉債？要砍國防、醫療還是長照？

這種人頭發錢的政策，與一九四九年國民黨來台後實施的「四萬換一」驚人相似。當年為掩蓋財政崩潰與惡性通膨，國民黨強制舊台幣四萬元換新台幣一元，造成台灣人儲蓄蒸發。權貴提前將資產轉為土地與黃金，民眾的現金則在一夕間變廢紙。而今若每人發百萬元，總金額達廿三兆五千億，幾乎等於台灣整年的GDP。

一旦政府為此印鈔或舉債，結果將是貨幣貶值、物價暴漲與社會撕裂。富人早已布局資產，真正受害的將是領死薪水、無房無資本的一般百姓。這樣的「撒幣民粹」，與其說是政策，不如說是國家級的財富轉移與合法搶錢。

若今天不堅守預算紀律，明天通膨就會吞噬全民錢包。制度一旦崩壞，受害最深的永遠是平民百姓。

（作者為台灣公民）

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