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自由廣場》電價制度亟需改革 讓台電回歸專業！

2025/07/14 05:30

◎ 汪志堅

颱風期間，台電人員冒雨搶修、維持供電穩定，盡顯專業精神。然而，立法院藍白陣營卻否決撥補台電一千億元，使得虧損連連的台電雪上加霜。目前累積虧損已達四千億元，負債比逼近九成，嚴重威脅在國際的信用評等與正常經營。

台電虧損主因之一是二○二二年烏俄戰爭後國際能源成本高漲，電價卻無法即時反映成本。台電作為國營企業，經營理應回歸專業，非淪為政治角力犧牲品。

此時，正是重新思考電價制度的設計，筆者建議應借鏡油價與公車票價制度，以求徹底解決。二○○六年起，台灣實施浮動油價機制，依據國際原油價格與匯率調整售價，有效排除政治力介入。雖初期爭議不小，但制度一旦建立，社會終能適應，油價也不再成為政治炒作題材。

台北市公車票價制度值得參考。公車「運價」是根據業者營運成本與合理利潤計算，約為每段廿五元，而「票價」則考量民生負擔，僅收十五元，差額由市府依法補貼。此設計使業者得以永續營運，同時維持良好服務品質與路網密度，形成「民眾得利、業者穩定、政府負責」的三贏局面。

電價亦可比照辦理。可建立「發電電費」制度，依據天然氣、煤炭、石油等國際能源價格波動設計計算公式，反映實際發電成本。而「實收電費」則可根據民生、產業、環境政策等考量調整，並由政府補貼兩者之間差額。

如此一來，台電不再因電價凍漲而陷入財務危機，政府也可依政策目標，針對弱勢族群、公益單位給予電價補貼，綠能用戶則可增收電費反映綠能發電成本，達成社會公平與永續發展。這也將成為衡量台電績效的明確指標，促使控制發電成本，提升效率。

討論台電電費時，反對補貼者往往主張「重啟核電」與「廢除綠電」作為解方，這說法既忽視全球能源轉型趨勢，也迴避台灣擁有全球最佳風場之一的優勢條件，且風電與太陽能正值起步成長期，更應投入支持，而非輕言放棄。

現有停役核電廠舊型機組設計老舊，且核廢料最終處置場地至今未解，這是核電無法擔當主力能源的根本障礙。若未來新一代核電技術能真正解決安全與核廢料問題，自然可再討論，但現階段貿然重啟，無異將風險轉嫁子孫。

讓電價機制如同油價、公車票價制度一樣常態化，讓發電成本回歸專業計算、電費考量民生負擔、政府依法補貼差額，才能擺脫政治干擾，穩住台電體質，釜底抽薪解決台電困境。

（作者為台北大學教授）

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