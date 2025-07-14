社論》既擴權又搶錢的政治算計

藍營強行通過普發全民一萬元的特別條例，作為收買人心，並非突發奇想，而是與其利用國家資源綁樁的暗黑心理脈絡一致。（資料照）

藍營為化解大罷免危機，上週五在立法院以席次優勢通過規模達五四五○億元的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，將行政院版本增加全民普發一萬元，企圖吸引選民反罷，卻刪除撥補台電一千億元，罔顧電價上漲對民生、產業的衝擊，以及貿然增加二三五○億元大撒幣將導致債留子孫惡果，只顧政黨、政客私利的醜陋動機昭然若揭。

事實上，此次行政院提出四一○○億元特別預算，名為強化國安韌性，實則修補藍白對於中央總預算胡亂刪凍的「校正回歸」，並因應中共日益加劇的軍事威脅，與川普關稅戰對民生產業的衝擊。因此對於全民而言，強化國土防衛韌性的一五○○億元是必要的，而撥補台電的一千億元亦是預防萬物皆漲的重中之重，但普發全民一萬元則非當務之急。遺憾的是，藍營審查預算的思維模式，卻與全民的安全與利益背離，只想鞏固同溫層。故而，在藍營通過的版本中，因擔憂被貼上親中標籤而不敢刪除強化國防韌性的經費，卻以指責民進黨政府錯誤能源政策為由，拒絕對台電一千億元的撥補。易言之，全民普發一萬元的二三五○億元預算，才是藍營最在意的目標。亦即以「還錢於民」的冠冕堂皇理由，企圖以一人一萬元的變相買票，挽救藍委個人的政治生命，以及政黨的土崩瓦解。

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其實，藍營藉著立院延會，一則成為逃避司法調查的庇護所，再則可針對大罷免形勢發展而立即作出因應對策，故而此次通過全民普發一萬元，並不意外，卻令人有「爛招又來了」的厭惡感。本屆立法院藍白憑恃國會過半，加上莫名的仇恨感，幾乎全面封殺民進黨政府的法案、預算與人事，為了反綠置政府癱瘓亦在所不惜。其實際目的有二︰一是擴權；一是搶錢。在擴權上，無視台灣的五權憲法體制，藍白透過制定藐視國會罪、要求總統作國情報告並接受即問即答的質詢，杯葛大法官、NCC等人事，欲實質廢除五權體制，塑造立法院為權力核心，如此則擁有國會過半的藍白合無異成為實質的執政黨。然而，國會擴權之舉引發青鳥的抗議，也被憲法法庭宣告違憲。在搶錢方面，藍白一方面大幅刪凍中央政府總預算，企圖使民進黨政府無法做事，沒有政績，等到大罷免潮起，感到大勢不妙，才趕緊解凍預算，例如國防預算，期能擺脫親中、舔共、賣台的色彩；另外則透過財劃法為藍營執政縣市搶奪中央財源，「弱中央、強地方」，是藍白搶奪國家財源的一場戰爭。

總之，藍營強行通過普發全民一萬元的特別條例，作為收買人心，並非突發奇想，而是與其利用國家資源綁樁的暗黑心理脈絡一致。其實，在普發全民現金之前，藍營已經通過︰原住民「保留地」禁伐補償金從每年每公頃三萬元提高至六萬元、提高警察、消防等人員退休所得替代率至八十％、志願役加薪三萬，上校以上退役軍官恢復子女教育補助，甚至國定假日增加四＋一，都不顧專業意見與經濟效應評估，聯手白營強行通過。這種完全不顧財政紀律的大撒幣，與藍白以財政紀律刪凍中央預算形成重大反差。

尤有甚者，拒絕撥補台電一千億元，更充分曝露藍營反綠的僵固思維模式。藍營一是以自由市場的民營企業看待台電的營運狀況；一是將台電當作批判民進黨非核家園、增加綠能的替罪羔羊。實際上，台電是提供民生消費與產業發展能源的特殊企業，並不能用自由市場機制作為檢驗，因為它們必須承擔特定的政策任務，尤以穩定物價為前提，在國際原物料暴漲之際，吸收成本；而且台電這些年的虧損並非政府堅持非核、發展綠電的政策所致，而是烏俄戰爭的結果。以經濟部的統計，台電近三年吸收民生工業電價成本約六千億元，而累積了近四五○○億元虧損，若無撥補，電價勢必大漲，連帶萬物漲價也成了必然結果。

如此一來，全民普發的一萬元很快就會被電價上漲後的生活支出所抵銷，一般家庭、企業的負擔反而更加沈重。尤其，面對關稅挑戰的國內企業在因應外銷競爭之餘，還必須考量成本上升的經營困局。此次風災造成許多地區嚴重災損，全國電桿倒斷二四五四支，台電員工在災區搶救之際，藍營卻視台電如寇讎，仍然堅持斬斷一千億的撥補，令人不解。

總之，藍營通過此次特別條例有兩個重點︰一是企圖以國家財政來收買人心，在大罷免潮中挽救自己的政治生命；一是拒絕撥補台電，使得全民、產業承擔電價上漲惡果，並將怨氣發在執政黨身上。換言之，藍營認為普發現金有利於藍營，因此不管什麼債留子孫，照樣強行推動；而拒絕撥補台電，縱使導致物價上漲，民進黨政府將會成為眾矢之的。藍營這套看似精明的政治算計，實則危害台灣整體利益的審查預算模式，必須大罷免大成功，才能有效突破。

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