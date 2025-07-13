自由廣場》謝國樑的切割術 騙得了誰？

◎ 簡良全

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉嫌造假連署案偵結，但疑雲未散。國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、前民政處長張淵翔等七人，因違反《個人資料保護法》被起訴，兩人認罪，毫無推諉。但焦點落在基隆市長謝國樑身上，他「現身又離場」，被列證人而非被告。這是高明切割，還是掩不住的曖昧？

三月十日，吳國勝邀謝國樑與張淵翔到市黨部，討論罷免案情勢。堂堂市長親赴會議，與選戰推手吳國勝、核心部屬張淵翔共商，卻在關鍵時刻「先行離開」。檢方說並無足夠證據可證謝國樑指示、共謀或參與，但市長跑黨部，難道只為點頭寒暄？吳、張偽造一○六三份連署書，若無默契或縱容，誰信他們有這膽？

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謝國樑「適時離場」，堪稱政治算計教科書，因此檢方僅列他為證人。但法律免罪，未必民心免責。選民會問：你的操盤手與心腹如此亂來，你真不知情？高手過招，盡在不言中，他的到場，就是背書，就是加持，肢體語言勝過千言萬語。

公務員更忐忑不安了。謝市長愈精，他們愈怕，為他做事，隨時都要有幫他背鍋的準備。高明的政治計算過得了檢調這關，卻未必禁得起社會心證的考驗。法律之外，還有民心審判，基隆市民繼續睜大眼睛，盯著謝國樑市長。

（作者為政治評論者）

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