晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》謝國樑的切割術 騙得了誰？

2025/07/13 05:30

◎ 簡良全

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉嫌造假連署案偵結，但疑雲未散。國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、前民政處長張淵翔等七人，因違反《個人資料保護法》被起訴，兩人認罪，毫無推諉。但焦點落在基隆市長謝國樑身上，他「現身又離場」，被列證人而非被告。這是高明切割，還是掩不住的曖昧？

三月十日，吳國勝邀謝國樑與張淵翔到市黨部，討論罷免案情勢。堂堂市長親赴會議，與選戰推手吳國勝、核心部屬張淵翔共商，卻在關鍵時刻「先行離開」。檢方說並無足夠證據可證謝國樑指示、共謀或參與，但市長跑黨部，難道只為點頭寒暄？吳、張偽造一○六三份連署書，若無默契或縱容，誰信他們有這膽？

謝國樑「適時離場」，堪稱政治算計教科書，因此檢方僅列他為證人。但法律免罪，未必民心免責。選民會問：你的操盤手與心腹如此亂來，你真不知情？高手過招，盡在不言中，他的到場，就是背書，就是加持，肢體語言勝過千言萬語。

公務員更忐忑不安了。謝市長愈精，他們愈怕，為他做事，隨時都要有幫他背鍋的準備。高明的政治計算過得了檢調這關，卻未必禁得起社會心證的考驗。法律之外，還有民心審判，基隆市民繼續睜大眼睛，盯著謝國樑市長。

（作者為政治評論者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書