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自由廣場》國民黨向北京告狀早有前例

2025/07/13 05:30

◎ 林子堯

近日，前國安會秘書長李大維出版新書《和光同塵：一位外交官的省思》，內文提到二○一六年曾有數名台灣政治人物基於私利，希望北京不要接受蔡總統的就職演說。這段內容其實早在九年前蔡總統就職之初就有傳聞。如今再被提起，主因是隨著美中關係的變化，讓人更相信當時有政治人物試圖影響北京立場，而這些人多與國民黨意圖獨攬兩岸話語權有關。

不過，這樣的案例並非首見。然而，從美中對抗白熱化後，這樣的話語權意義不大，國民黨更難取信美國，失去政權多年不改其對中立場，注定將與台灣民意越來越遠。

過去曾有媒體評論，在一九八○年代北京有意修正對台政策，不以武力攻台作為兩岸關係的唯一解方。甚至在美中關係還在蜜月期時，美國不斷運用影響力希望中國承諾放棄對台動武，唯當時的中共領導人鄧小平不願讓步，更讓人驚訝的是，台灣還有國民黨大老致信鄧小平，建議中共切勿承諾放棄武力犯台，否則台灣就會獨立。此說對北京影響力大小未知，但從歷屆中共領導人均堅持武力犯台來看，和平會讓台灣走向獨立的結論，不只北京深信，連國民黨內都有人深信不疑。

根據前國安會副秘書長張榮豐文章曾提及，李登輝政府時期，有一群失意的國民黨大老，也經常跑到北京告御狀，說李登輝搞台獨等種種不是，多次讓兩岸的接觸增加風險，甚至突然中斷。再到二○○○年國民黨失去政權、二○○五年連胡會後，國民黨勤跑北京「舉報」台灣政府的案例更是大幅攀升，連戰甚至北京公開說過「台灣是麻煩製造者」。但連戰在一九九九年參選總統時，卻說過「中共才是麻煩製造者」。失去政權後，立場立刻改變，這樣的雙重標準，在蔡英文政府時代，幾乎就是國民黨許多前朝人物的寫照。

在李大維的新書中可以知道，他不是民進黨員，揭露這段過程，其實是為了提醒各界，外交本應超越黨派之爭。國民黨許多前朝政治人物，將黨派利益、個人利益凌駕於國家利益，但卻有不少人同時享有國家退休俸祿，心中若沒有國家，沒有台灣，所愧不只是這片土地，更是全體人民的信任與期待。

（作者為台大政治系博士生）

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