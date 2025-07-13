自由廣場》同意罷免VS.不同意罷免的價值選擇

◎ 張國財

七二六與八二三的兩波罷免立委投票，雖然對象都是中國國民黨籍，可是，投同意一票或不同意一票，不能單純解讀為投綠或投藍，而是更高層次的：國家認同、是非判斷與價值取向的選擇！因為：

一、投同意罷免，表示：主張民主自由度九十四分的台灣，要站在民主國際那邊！台灣大小事，台灣人要自己當家作主！

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投不同意罷免，表示：認同藍委在傅總召帶領下奔赴中國朝拜！台灣，應跟民主自由度九分的共產中國一家親！台灣，不是台灣人的台灣，而是中國人的台灣；台灣（人）的命運、前途、生命財產安全由十四億中國人決定！

二、投同意罷免，表示：願意與生我、養我、育我的台灣共存亡，願意加強國防軍購以保護台灣免受外敵（中國）入侵；面對外敵（中國）的文攻武嚇，拒絕不戰而降！

投不同意罷免，表示：生我、養我、育我的台灣，可出賣、可背叛！台灣的國防經費應大幅刪減，潛艦國造應盡力杯葛！為了包藏禍心，可將寧降勿戰裹上「反對青年上戰場」的糖衣！

三、投同意罷免，表示：肯定公民罷團為台無怨無悔、無薪無懼的付出，及連署的品質保證，是善的力量展現！

投不同意罷免，表示：連署可以關起門來抄黨員名冊、可以肆無忌憚玩死亡連署、黨棍可以進入戶政系統查選民個資，是惡的助長、違法的縱容！

四、投同意罷免，表示：贊成全國性的地震、颱風等災害的救（補）助，經濟、交通、電力與社福規劃，宜由中央統籌辦理。

投不同意罷免，表示：贊成財政劃分讓地方有更多額度，不論人口數，反正藍營執政縣市要遠多於綠營執政縣市！瘦了中央、肥了地方，地方首長用公帑綁樁、建立地方霸權王朝，看看雲林、花蓮歷年的災後重建與進步指數，思過半矣！

（作者是新竹教育大學退休副教授）

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