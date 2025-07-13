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自由廣場》民粹近利綁選票 犧牲能源與健保的長期投資

2025/07/13 05:30

◎ 盧俊瑋

近日立法院三讀通過的「普發現金一萬元」版本，不僅將原本用於補助台電的預算刪除，還擴增整體支出到五四五○億元。表面上這是一項「全民共享經濟成果」的好消息，實際上卻是一個政治算計的經典案例：以即時紅利換取選票支持，代價卻是犧牲制度的長期穩健。

台電多年虧損，不是經營不善，而是政策不願面對能源價格的真實成本。電價凍漲多年、綠能轉型艱難，加上全球原物料波動，虧損不斷累積。當此關鍵時刻，本該由國家投入資源穩定體制、修復電網、強化轉型，卻反其道而行，將預算轉作發現金，以博得短期掌聲。這不只是錯置資源，更是讓財政變成選舉工具。

這樣的治理模式，令人想到台灣健保體系的困境。健保制度長期以來承載龐大壓力，卻因為政治人物不敢面對現實、不願調整費率，而將制度推向過勞與失衡。為了維持「便宜、方便」的形象，政府不斷凍漲保費、擴大給付，卻讓醫療資源被濫用，基層診所關門，醫護人員疲於奔命。看似對全民有利，實則是讓醫療體系為民粹買單。

無論是發現金、凍電價還是健保低價，這些政策都有一個共通點：短期「有感」，長期「無解」。它們之所以不斷被採用，是因為選民偏好即時好處，政治人物則選擇順勢討好。這形成一種惡性循環：愈無法改革，愈傾向補貼；愈補貼，愈無力改革。

事實上，這不單是政策錯誤，更是價值錯置。我們該投資的，是能撐起國家運作的體制——能源、醫療、教育與司法，而不是把這些體制當作犧牲品，換取一時的民意支持。政府的責任，不該只是把錢花出去，而是要花在對的地方，讓社會結構更健康，而非更脆弱。

選票從來不該成為預算編列的指揮棒。如果我們繼續容許政治操作財政、討好民粹，而不要求制度性負責，最終買到的，不是幸福，而是崩壞。健保撐不住，台電虧下去，不會有人得利，只是全民一起埋單。

要救制度，我們需要的是長遠規劃與理性政治，而不是一再重複的撒幣戲碼。不要再讓體制倒在選票腳下，這應該是所有公民在下一次投票時的底線。

（作者為皮膚科助理教授）

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