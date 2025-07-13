即時
熱門
政治
財富自由
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
影音
財經
娛樂
汽車
時尚
體育
3 C
評論
藝文
玩咖
食譜
地產
專區
TAIPEI TIMES
求職
爆
Search
自由電子報
自由評論網
評論首頁
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書
自由評論網粉絲團
自由影音
即時
熱門
政治
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
財富自由
財經
娛樂
藝文
汽車
時尚
體育
3 C
評論
玩咖
食譜
地產
專區
服務
自由電子報 APP
自由電子報粉絲團
自由電子報 Line
自由電子報 X
熱門新訊
內容分類 ≡
政經
社會
生活
國際
名人
言論
星期專論》世界動盪對台灣既是危機，也是契機
自由共和國》姜皇池／告別1945年中華民國：台灣外交部的新論述
自由共和國》李伯璋／台灣全民健保的現實趨勢與改革迫切性
自由共和國》衛重華／歐盟挺台灣 共抗「看不見的敵人」
自由共和國》曾進發／造橋鳳凰火車
more
專欄
有志一童》外資吸引力大爆發：新加坡超越中國，躍升全球第二大外商投資目的地
林修民 半導體看天下》邪教的數位轉型會是什麼樣子？
國際先鋒》美國外交政策優先順序調整了嗎？川普與台灣的下一步挑戰
名家分享~馮光遠》評羅智強新「書」 他應該去選里長
林健正專區》滲流理論：台灣高自有率的社會住宅門檻與挑戰
more
社群
矢板明夫觀點》說句「三田米」不好吃 日本上越市長鄭重道歉
名家分享~趙曉慧》算給你看 大撒幣卻刪用電補助的恐怖後果！
名家分享~James Jseng》最強戰車與傳奇砲彈～美國給了武器 台灣民主要靠自己
照護線上》健保給付放寬，幫助骨質疏鬆症降低骨折風險！及早測骨密，及早保骨安康 骨科醫師圖文解說
沈榮欽國際視野》印度捍衛達賴喇嘛選擇繼任者權力
more
投書
自由廣場》左手發錢、右手漲價的「紅包騙局」！
自由廣場》普發現金恐違憲 亦欠缺正當性！
自由廣場》搶救自己與搶修電力 誰為人民好？
自由廣場》漫畫︰大撒幣VS.大罷免
自由廣場》民粹近利綁選票 犧牲能源與健保的長期投資
more
Search
評論
>
投書
自由廣場》漫畫︰大撒幣VS.大罷免
2025/07/13 05:30
◎ 樂子
大撒幣VS.大罷免
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
相關新聞
編輯精選
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書