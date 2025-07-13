自由廣場》普發現金恐違憲 亦欠缺正當性！

◎ 許惠峰

立法院於藍委主導下表決通過，匡列特別預算上限五四五○億元，全民普發現金一萬元，並刪除行政院原提案撥補台電一千億元，表面上是「還財於民」促進經濟，然此決議不僅有違憲之虞，事實上亦欠缺正當性，理由如下：

一、政府施政應有長遠規劃︰政府稅收超徵乃因台灣經濟表現超乎預期所致，然而此一現象並非可以確保，當年超徵之稅額除可還債外，應用於加強國家公共建設或社福制度，進而強化國家經濟發展的韌性，而非普發現金，耗損國家整體建設所需之量能，政府課稅之目的本在於維繫國家運作及加強建設，退還超徵稅金本質上與徵稅的目的相衝突，除非有搶救經濟的急迫性，否則徒增發放現金過程中的執行成本，就整體社會經濟，反而有負面效果。

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二、普發現金無助經濟發展︰過去不論藍綠執政時，雖有發放消費券，然皆搭配其他措施，以促進民間消費，擴大經濟效益，而非單純發放現金，產生「替代性消費」，亦即民眾將原先的花費改用政府發放的現金支應，並無增加消費之效果。另若從協助經濟弱勢者之角度而言，刪除撥補台電的一千億元，反而造成電費上漲，影響物價，增加經濟弱勢者的負擔，以發放現金的短期利益，傷害控制電價的長期利益，顯然「得不償失」，既無助於經濟發展，對於弱勢者的幫助亦屬有限。

三、濫用國家資源保障藍委利益︰如上，稅收的目的本在於增加國家各項建設及社福所需之經費，稅收本質上乃屬公共財，應用於利於社會大眾的整體事物，不分貧富普發現金，不僅欠缺稅收使用的實質公平性，更是部分藍委為避免被罷免，而用普發現金討好選民之舉，公然濫用公共財，圖謀個人私利，「以私害公」，莫此為甚！

綜上，藍委企圖以普發現金收買人心，以避免被罷免的作為，顯然低估台灣公民的素養，如此變相地以國家資源進行買票之實，再次展現藍委為圖政黨及個人之私利，無視國家社會整體發展之心態，無怪乎「大罷免」風起雲湧。

（作者為中信金融管理學院財經法律系教授）

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