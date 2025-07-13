晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》普發現金恐違憲 亦欠缺正當性！

2025/07/13 05:30

◎ 許惠峰

立法院於藍委主導下表決通過，匡列特別預算上限五四五○億元，全民普發現金一萬元，並刪除行政院原提案撥補台電一千億元，表面上是「還財於民」促進經濟，然此決議不僅有違憲之虞，事實上亦欠缺正當性，理由如下：

一、政府施政應有長遠規劃︰政府稅收超徵乃因台灣經濟表現超乎預期所致，然而此一現象並非可以確保，當年超徵之稅額除可還債外，應用於加強國家公共建設或社福制度，進而強化國家經濟發展的韌性，而非普發現金，耗損國家整體建設所需之量能，政府課稅之目的本在於維繫國家運作及加強建設，退還超徵稅金本質上與徵稅的目的相衝突，除非有搶救經濟的急迫性，否則徒增發放現金過程中的執行成本，就整體社會經濟，反而有負面效果。

二、普發現金無助經濟發展︰過去不論藍綠執政時，雖有發放消費券，然皆搭配其他措施，以促進民間消費，擴大經濟效益，而非單純發放現金，產生「替代性消費」，亦即民眾將原先的花費改用政府發放的現金支應，並無增加消費之效果。另若從協助經濟弱勢者之角度而言，刪除撥補台電的一千億元，反而造成電費上漲，影響物價，增加經濟弱勢者的負擔，以發放現金的短期利益，傷害控制電價的長期利益，顯然「得不償失」，既無助於經濟發展，對於弱勢者的幫助亦屬有限。

三、濫用國家資源保障藍委利益︰如上，稅收的目的本在於增加國家各項建設及社福所需之經費，稅收本質上乃屬公共財，應用於利於社會大眾的整體事物，不分貧富普發現金，不僅欠缺稅收使用的實質公平性，更是部分藍委為避免被罷免，而用普發現金討好選民之舉，公然濫用公共財，圖謀個人私利，「以私害公」，莫此為甚！

綜上，藍委企圖以普發現金收買人心，以避免被罷免的作為，顯然低估台灣公民的素養，如此變相地以國家資源進行買票之實，再次展現藍委為圖政黨及個人之私利，無視國家社會整體發展之心態，無怪乎「大罷免」風起雲湧。

（作者為中信金融管理學院財經法律系教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書