自由廣場》左手發錢、右手漲價的「紅包騙局」！

◎ 林志翰

國眾兩黨越俎代庖，在立院席次優勢下聯手通過全民普發現金一萬的慷慨劇本；另一手卻揮舞著預算大刀，堅持刪除撥補台電一千億元的預算。

他們邏輯更令人瞠目結舌！政府不必再用人民的納稅錢補貼台電，由人民用「萬元紅包」去繳納增加的電費。他們甚至宣稱，這一萬元足夠讓民眾支付未來「四年」的電費漲價，試圖用一個拙劣的數字遊戲，掩蓋長期的民生衝擊。這套「左手發錢、右手漲價」的政治魔術，看似將錢還給人民，實則是一場精心包裝、犧牲台灣未來的政治騙局。

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從數學角度來看，這是典型的「機會成本」問題。當我們選擇普發現金，就同時放棄一千億穩定電價的機會。這不是單純的「一進一出」，而是「短期甜頭」與「長期穩定」的選擇題。

想像你所居住的家園，電線管路老舊不堪（象徵台電虧損與電網穩定風險），這時，社區管委會（在野黨）卻對所有住戶宣布，「各位，我們決定不動用管理費去修繕電路了。我們要將這筆錢省下來，每戶發放一萬元現金！」

正因為管委會過去動用大家繳納的管理費進行線路修繕（政府補助台電），才讓大家能保有「溫和」可以「接受」的電費漲幅。然而，在野黨現在卻無視這道關鍵的防火牆，反而提出一套自相矛盾的說詞，他們宣稱，砍掉千億補助後，發給民眾的一萬元，可足夠拿去繳納「未來四年」的電費。

穩定電價，才能穩定台灣的民生物價。在野黨無視政府補助台電的政策作為，才能讓電價漲幅保有「溫和」的幅度，偷天換日地用一萬元來聲稱可以繳納「未來四年」的電費，就是對全民的公然欺瞞。

電價是民生百業的根本，一旦失控飆漲，帶來的將是萬物齊漲的通膨海嘯，屆時一萬元的「小確幸」將被無情吞噬，人民的生活成本將遠遠超過這短暫的補貼。

此外，國民黨慷國庫之慨，塑造普發現金的「德政」形象，以為如此就可挽救即將投票的罷免投票嗎？

（作者為國中數學教師）

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