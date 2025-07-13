晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》左手發錢、右手漲價的「紅包騙局」！

2025/07/13 05:30

◎ 林志翰

國眾兩黨越俎代庖，在立院席次優勢下聯手通過全民普發現金一萬的慷慨劇本；另一手卻揮舞著預算大刀，堅持刪除撥補台電一千億元的預算。

他們邏輯更令人瞠目結舌！政府不必再用人民的納稅錢補貼台電，由人民用「萬元紅包」去繳納增加的電費。他們甚至宣稱，這一萬元足夠讓民眾支付未來「四年」的電費漲價，試圖用一個拙劣的數字遊戲，掩蓋長期的民生衝擊。這套「左手發錢、右手漲價」的政治魔術，看似將錢還給人民，實則是一場精心包裝、犧牲台灣未來的政治騙局。

從數學角度來看，這是典型的「機會成本」問題。當我們選擇普發現金，就同時放棄一千億穩定電價的機會。這不是單純的「一進一出」，而是「短期甜頭」與「長期穩定」的選擇題。

想像你所居住的家園，電線管路老舊不堪（象徵台電虧損與電網穩定風險），這時，社區管委會（在野黨）卻對所有住戶宣布，「各位，我們決定不動用管理費去修繕電路了。我們要將這筆錢省下來，每戶發放一萬元現金！」

正因為管委會過去動用大家繳納的管理費進行線路修繕（政府補助台電），才讓大家能保有「溫和」可以「接受」的電費漲幅。然而，在野黨現在卻無視這道關鍵的防火牆，反而提出一套自相矛盾的說詞，他們宣稱，砍掉千億補助後，發給民眾的一萬元，可足夠拿去繳納「未來四年」的電費。

穩定電價，才能穩定台灣的民生物價。在野黨無視政府補助台電的政策作為，才能讓電價漲幅保有「溫和」的幅度，偷天換日地用一萬元來聲稱可以繳納「未來四年」的電費，就是對全民的公然欺瞞。

電價是民生百業的根本，一旦失控飆漲，帶來的將是萬物齊漲的通膨海嘯，屆時一萬元的「小確幸」將被無情吞噬，人民的生活成本將遠遠超過這短暫的補貼。

此外，國民黨慷國庫之慨，塑造普發現金的「德政」形象，以為如此就可挽救即將投票的罷免投票嗎？

（作者為國中數學教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書