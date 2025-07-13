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自由共和國》衛重華／歐盟挺台灣 共抗「看不見的敵人」

2025/07/13 05:30

在資訊戰與地緣政治交織的時代，國際通訊的命脈「海底電纜」，已不再只是工程建設，而是國安戰線最前端的防線。（資料照）在資訊戰與地緣政治交織的時代，國際通訊的命脈「海底電纜」，已不再只是工程建設，而是國安戰線最前端的防線。（資料照）

衛重華／軍人

在資訊戰與地緣政治交織的這個時代，國際通訊的命脈「海底電纜」，已不再只是單純的工程建設，而是國安戰線最前端的防線。

近年來，無論是台灣周邊海域還是波羅的海地區，都屢傳海纜遭惡意破壞的事件，引發各界對「看不見的敵人」的高度警覺。就在此際，歐洲經貿辦事處長谷力哲（Lutz Güllner）明確指出，台灣與歐盟在保護海底電纜與對抗混合戰方面，是「天生的夥伴」。這番發言不僅是對台灣的公開肯定，更象徵歐盟願與台灣深化戰略合作，共同築起抵禦威權滲透的屏障。

台灣身處印太戰略樞紐，不僅擁有高密度的海底通訊與電力電纜，也是中共灰色地帶戰術的首要目標。今年稍早，台灣數條對外通訊海纜突然中斷，經調查發現疑似與特定貨輪活動有關，當局隨即加強對異常航跡船隻的監控，並成功查緝涉案船舶與船員。這樣的應變速度與執法能力，讓國際社會對台灣的防衛韌性刮目相看，也促成歐盟對台合作的戰略升溫。

歐洲並不陌生於這類無聲的威脅。二○二二年波羅的海發生天然氣管線「北溪二號」遭破壞事件，引發各國對海底基礎設施保安的集體焦慮。芬蘭、瑞典與丹麥等國，也陸續發現海纜異常中斷，疑點重重卻查無實證。這些事件的共同特徵是：敵人不留痕跡，攻擊不明確，卻精準地打在基礎命脈。這種手法正是中共所擅長的「混合戰」模式，結合資訊滲透、法律模糊與非軍事手段，在灰色邊界中逐步削弱民主國家的應變力與民心信任。

因此，歐盟選擇公開挺台，並非象徵性的發言，而是一場制度與價值的聯防。外交部亦隨即回應，強調將與國內相關部會通力協作，就海纜安全與混合戰防範展開跨部門整合，並加強與歐盟之間的資訊共享與能力建構。這不僅意味著歐盟願投入實質資源與技術，更代表民主夥伴之間的信任已提升至戰略層次。

在這場沒有硝煙的戰爭中，敵人藏於水下深處、數位暗網與資訊迷霧之中。唯有聯合意志、共享情資、精準辨識，方能建立防線。台歐攜手護電纜，實為對全球威權滲透的一種集體回應。民主體系之所以珍貴，正因其脆弱處也能成為堅實的共識與互助機制。如今，台灣已不再是孤軍奮戰的孤島，而是與歐洲並肩作戰的防線之一。

「看不見的敵人」無聲來襲，但自由世界已開始聽見彼此的回音。從海底纜線延伸出的，是一條跨越萬里的民主命運共同體。

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