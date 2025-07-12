自由廣場》不要看到光電就抓狂

◎ 沈言

屏東佳冬海岸，颱風過後，漂來浮體殘骸，網路立刻炸鍋。還沒搞清楚來龍去脈，留言就先定罪「圖利廠商」、「污染海洋」、「綠電騙錢」。彷彿塑膠碎片已經是罪證，而非測試平台。沒人管它根本還沒安裝光電板，更沒併電網，只是測試的模組，卻不明就裡、不求甚解，急著掀起輿論高潮。

諷刺的是，它其實是試驗階段，目的在確認平台能否扛住極端氣候，根本不是弊案。被浪打壞，正好取得數據、修正設計，提升下一代機型。可惜在台灣，講道理、沒人理；扯圖利，一個比一個帶勁。

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回頭看德國，他們在二○二三年就關掉最後一座核電廠，早在二○○四年前後就實施高額太陽能補貼，初期每度電價高達平均電價的三到八倍，一鎖就是廿年。這不便宜，但撐出了投資、產業鏈、技術迭代。當然也出過問題，但方向從沒動搖。

反觀台灣，稍有動靜，就全盤否定。看到現象，就講成亂象。偶而跌一跤，就趕緊蓋棺論定。只要跟光電有關，無論測試或施工，都先貼上貪污標籤。然後，社會氛圍就歪樓，一路滑向另一個極端 ─ 核電變成救贖，核廢料、成本與風險的重大難題，彷彿人間蒸發。

放眼全球，從丹麥、荷蘭到日本，無不加緊擴建綠能設施。越晚轉型，代價越大。只有台灣雜音最多，風電嫌吵、光電嫌醜，動不動就罵圖利。有弊就該查，不能故意將能源轉型妖魔化，搞得什麼都做不成。

換個通俗的算法，倘若綠能轉型順利，則長期省下的發電成本，足可讓全國學生吃免費午餐到畢業。但若社會屢因情緒而毀掉討論，那台灣永遠走不出現在，也走不到未來。台灣不是沒能力轉型，而是有人看問題的角度很畸形。（作者是業餘樂手）

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