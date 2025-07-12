自由廣場》莫忘消防工作的初心

◎ 吳榮平

首先，向殉職的消防同仁致上最大的敬意。新北市有消防員因救溺而致自身死傷的不幸，震驚社會，事後在各種議論中，有一股似是而非的論調在發酵，就是「選擇性的水上救生退避權」！這又是一項錯誤且危險的主張，即使是惡貫滿盈的罪犯在警匪槍戰中受傷被補，也得立即送醫，何況是普羅大眾受難時！

我曾在台中市清水和豐原的消防分隊服務，兩地都有一處深受居民信仰的宗教大廟，對在地的消防工作更是百分之百支持。初入社會的我十分納悶為何如此，仕紳告訴我：「護祐地方普羅大眾免於水深火熱的危害，在天上，是神明的加持，在人間，則是消防弟兄無私的付出。」這段話，更堅定我投入消防工作的初心，就算一路走來偶有波折，也從不改初衷。

請繼續往下閱讀...

倘若一味訴求個人權益，卻忘了投身消防工作的初心，「火，就讓它燒到完；人，就讓他放水流」，屆時，消防這項本是神聖的工作，是否還能受到社會大眾的尊重？不可不慎！以我過去在外勤服務的經驗，呼籲重新導正消防工作的本質，強化消防專業的訓練，貫徹消防救災的紀律，如此，才能避免憾事一再發生。

最後，也與每一位願意付出人生，為拯救人民於水火的消防同仁共勉。（作者是中央警大防災研究所副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法