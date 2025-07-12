自由廣場》急重科醫師短缺 社會自食惡果

◎ 林應然

閱讀林敏哲醫師投書自由廣場的「設立醫學院的目標何在？」，質疑「台灣醫學系的畢業生，大多不願選擇救人一命的內外婦兒急重症科，而寧走醫美等相對輕鬆、不須值班的科別，救醜不救命，反映台灣的醫學教育，教不出願意走五大科的醫學生。」筆者心有戚戚焉。

早在二○○三年，筆者發現一位當完台大小兒科五年的住院醫師，棄兒從皮，重新申請為皮膚科第一年住院醫師時，就曾有感而發地投書自由廣場：「四大（科）皆空」，迄今已過二十二年，只見江河日下，空者愈空。而掌管衛生政策者似乎認為，沒有醫學生願意從事重症科別，解決之道就是設立更多的公費生，強迫其從事重症科別即可，殊不知這些公費生只是迫於公費而無奈入門，賠完公費年限後就遠走高飛了，至於留在偏鄉或重症科者，幾稀矣。

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重症科之所以空，在於風險高，值班多，收入少，生活品質不好，特別是健保開辦後，幾乎所看的疾病都納入低廉的健保給付，自費項目甚少。反觀其他科別則不然，救命不如救醜，醫人不如醫狗，台灣低廉的健保制度讓醫學系不再吃香，有許多自費醫療項目的牙醫、獸醫早已抬頭，甚至凌越醫學系了。

至於本體的醫學系裡，也是取「輕」避重­，優先選擇輕鬆自費科別，這本是人性，無關醫學教育失敗，真正失敗的是我們的醫療政策，任令重症科別的血汗醫療狀態持續惡化，這方面除了政府，民眾也要負很大責任，當民眾習於付少少健保費而取得多多健保服務後，民意抗拒增加健保的保費，雖是人性，但長久之後，絕對自食惡果。

看看醫療崩壞、醫院一再縮床的現況便知，若不從待遇著手，再多的公費生也無法解決。期望別將問題歸責於醫學院的老師，他們其實也很無奈！

（作者是中華民國基層醫療協會理事長）

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