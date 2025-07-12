晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》急重科醫師短缺 社會自食惡果

2025/07/12 05:30

◎ 林應然

閱讀林敏哲醫師投書自由廣場的「設立醫學院的目標何在？」，質疑「台灣醫學系的畢業生，大多不願選擇救人一命的內外婦兒急重症科，而寧走醫美等相對輕鬆、不須值班的科別，救醜不救命，反映台灣的醫學教育，教不出願意走五大科的醫學生。」筆者心有戚戚焉。

早在二○○三年，筆者發現一位當完台大小兒科五年的住院醫師，棄兒從皮，重新申請為皮膚科第一年住院醫師時，就曾有感而發地投書自由廣場：「四大（科）皆空」，迄今已過二十二年，只見江河日下，空者愈空。而掌管衛生政策者似乎認為，沒有醫學生願意從事重症科別，解決之道就是設立更多的公費生，強迫其從事重症科別即可，殊不知這些公費生只是迫於公費而無奈入門，賠完公費年限後就遠走高飛了，至於留在偏鄉或重症科者，幾稀矣。

重症科之所以空，在於風險高，值班多，收入少，生活品質不好，特別是健保開辦後，幾乎所看的疾病都納入低廉的健保給付，自費項目甚少。反觀其他科別則不然，救命不如救醜，醫人不如醫狗，台灣低廉的健保制度讓醫學系不再吃香，有許多自費醫療項目的牙醫、獸醫早已抬頭，甚至凌越醫學系了。

至於本體的醫學系裡，也是取「輕」避重­，優先選擇輕鬆自費科別，這本是人性，無關醫學教育失敗，真正失敗的是我們的醫療政策，任令重症科別的血汗醫療狀態持續惡化，這方面除了政府，民眾也要負很大責任，當民眾習於付少少健保費而取得多多健保服務後，民意抗拒增加健保的保費，雖是人性，但長久之後，絕對自食惡果。

看看醫療崩壞、醫院一再縮床的現況便知，若不從待遇著手，再多的公費生也無法解決。期望別將問題歸責於醫學院的老師，他們其實也很無奈！

（作者是中華民國基層醫療協會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書