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自由廣場》超越藍綠 反共自救 回鄉投票／726同意罷免 拯台灣免淪《動物農莊》

2025/07/12 05:30

◎ 蕭錫惠

二○二五年七月，全國公民準備迎接史上最大規模的罷免立委行動。此刻重溫喬治·歐威爾著作的《動物農莊》（Animal Farm），更能讀出台灣的迫切危機。

《動物農莊》書中的動物在豬的領導下，推翻了農場主人，滿心以為迎來自由平等的日子，沒想到卻落入「豬的統治」——一個比舊制度更殘酷、更難反抗的極權新政。

今天的台灣，親中政客在國會公然滲透與擴權，我們若坐視不管，也將步上農莊動物的後塵 —— 以「自由」之名，遭到漸進式圈禁、被剝奪、被奴役。

台灣，正在淪為中國版的《動物農莊》？

二○二四年起，傅崐萁領軍的親中聯盟強推《立法院職權行使法》、擴大調查與藐視國會權限，挾持修法機會對《選罷法》、《財劃法》、《憲訴法》下手，深層目的是什麼？

不是改革，而是複製中共模式，利用民主程序包裝極權，逐步瓦解三權分立、扼殺反對聲音、全面控制體制與話語權。

若謂習近平在中國建立的是一座真實鐵籠，那麼這幫人在台灣打造的就是一座看不見的圍牆 —— 讓你以為自己擁有自由，實際上已無力反抗。

《動物農莊》的新統治者立下四句口號，其實是包裝極權統治的糖衣，並映照出兩岸及台灣內部現況：

【所有動物一律平等】

中共憲法也寫著「人民平等」，紅二代、權貴資本卻壟斷所有資源。

在台灣，政客高喊「代表人民」，卻公然密會中共、幫紅色企業說項、背棄選民託付。

【但有些動物比其他動物更平等】

普通人一句批評就被封號關押送命，中共權貴犯錯常能全身而退。

台灣的政客表面喊法治，私下卻包庇貪污、滅證串供、攻擊司法。

【拿破崙（書中主角：豬）永遠正確】

中國小學課本寫進「習近平思想」，黨媒成了聖旨複讀機。

藍白陣營對習近平不敢置一詞，卻天天羞辱自己國家的總統、癱瘓政府。

【我會努力工作】

是中國韭菜自我感動的宿命，也是我們一旦失去制度防線後的下場。

青鳥運動、大罷免，是台灣公民對體制失控的自救。

七二六，是我們對藍白紅極權滲透的第一道防線。

七二六罷免不只是一次投票，而是人民主動出擊、制度自清的歷史時刻。

我們不是為了報復，而是為了守住國會不淪為中共代理人的舞台；不是為了推翻誰，而是要讓台灣人看清，極權的假面正在台灣上演。

這次罷免行動，針對的不只是傅崐萁、徐巧芯、王鴻薇、羅明才、賴士葆，而是對一整個紅色滲透網絡的問責。

我們要告訴世界：台灣人民不放棄民主。哪怕國會失靈，我們仍願以公民行動校正航向。

結語：當謊言重複夠久，只有行動才能撕破它。

歐威爾說過「在一個普遍說謊的時代，說出真話本身就是一種革命。」

而我們知道，靠說還不夠。要靠行動，要靠投票。

七月二十六日，蓋下那一票，不只是罷免政客，更是罷免謊言。

罷免那句刺在牆上的殘酷標語：

「所有動物一律平等，但有些動物比其他動物更平等。」

把說謊的動物送出國會，讓真相重見天日，讓台灣回到我們手上。

（作者是台灣公民）

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