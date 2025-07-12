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自由廣場》【李筱峰專欄】藍白積極為中共吞台鋪路／這不是惡罷，而是罷惡！

2025/07/12 05:30

面對「反共護台」大罷免浪潮，藍白把這次公民運動形容為「惡罷」，非也，我們不是「惡罷」，而是要「罷惡」– 把聯共毀台的惡質立委罷免掉！真正的「惡罷」，是抄寫死人名單偽造連署書。大罷免也不是政治鬥爭，而是覺醒的台灣人對中共代理人在立法院毀憲亂台的反抗！

大罷免是愛的表現 – 對台灣的深情，對民主的摯愛，不容許民主台灣被親共勢力毀滅！藍白黨說「罷免是仇恨的運動」，那是小人之心的投射！

藍白黨又說「無憑無據說我們是中共同路人？」但中共國台辦都公開叫囂，不許台灣人罷免藍委，如此關心在台同路人，國民黨豈能不領情？難道忘了，那個前科累犯的花蓮王，率領整票黨團朝見中國政協主席王滬寧，一一介紹，鞠躬哈腰的鏡頭？回國之後，就在立法院通過惡法、亂砍預算，要癱瘓憲法、癱瘓國防、癱瘓行政、癱瘓外交、癱瘓整個台灣的生存！無一不有利於中共，簡直為中共併吞台灣鋪路。

藍白若不承認是中共代言人，面對罷團「反共護台」的訴求，怎麼不敢喊一聲「反共」？或複習你們蔣公的遺訓 – 「反共必勝，建國必成」、「愛國必須反共，反共必須團結」。或者更堅定一點，呼籲自由度只有九分的中共，快快釋放獄中的維權律師、作家，不要再活摘器官，不要再進行宗教迫害，不要再對東突（「新疆」）、圖博（「西藏」）近行種族殺害與管制！諒你們不敢。你們洪秀柱還稱讚「新疆」的「教育營」！陳玉珍還尊北京是「中央」；翁曉玲還問「中華人民共和國統一台灣有何不對？」；高金素梅（她當然也是深藍）還直呼「我們習近平」。

藍白政客始終價值錯亂！力挺罷免傅崐萁的花蓮議長張峻，遭中國國民黨痛罵是陷害忠良的秦檜。原來那個前科累犯，是中國國民黨心目中的忠良。

中國國民黨的「忠良」真多，除了這個炒股入獄的經濟犯，還有黑道弟兄，有宮廟神棍、地方土豪，有欠債不還的無賴、殺人犯（如鄭太吉…），有在國會比中指、穿睡衣的小太妹，還有一堆貪污犯、經濟犯（如：王又曾、王世雄、王令麟、王玉雲、王志雄、王素筠 、伍澤元、朱婉清、何智輝、吳健保、李朝卿、林昭賢、林益世、施治明、張榮味、梁柏薰、許財利、郭廷才、陳由豪、陳政忠、曾正仁、廖福本、劉松藩、劉冠軍、賴素如…族繁不及備載矣！）

至於媚共通敵的「忠良」，幾乎全黨一條心！國民黨的「忠良」，真是罄竹難書！

面對大罷免，藍委個個在選區吹噓他們對地方多有建設，真可笑！他們集體在國會要癱瘓整個台灣的生存，為中共併吞台灣鋪路。卻吹噓為地方爭取多少建設，猶如拆毀我房子，卻說要送我家具。

他們說，讓他們做完四年不行嗎？要將台灣納入中華人民共和國的內政，這種立委讓他們幹一年，台灣就快完蛋了！還能容忍四年？滷蛋壞了，吃一口就知道了，難道要整顆吞完才有感？

罷免攻防戰，最具喜劇效果的，莫非韓國瑜把黃國昌比為呂布，真是妙喻。呂布乃「三姓家奴」，國昌則遊走五黨，從民進黨、時力、民眾黨，現在則靠中國國民黨、中國共產黨。且看《三國志》作者陳壽如何評呂布「呂布有虓虎之勇，而無英奇之略，輕狡反復，唯利是視。自古及今，未有若此不夷滅也。」國昌服不服？若不服，找韓國瑜理論，別找陳壽喔！

（作者是台北教育大學名譽教授）

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